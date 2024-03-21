Азербайджанский оппозиционер объявил голодовку в заключении

21 марта 2024, 17:26

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов объявил голодовку, он добивается отмены запретов на встречи с родными и получение передач, сообщили его однопартийцы. Пенитенциарная служба Азербайджана назвала недостоверной информацию о нарушении прав Ахмедова в колонии.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года активисту партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддину Ахмедову помимо обвинений в финансировании терроризма предъявили новые обвинения в публичных призывах против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. 8 октября 2021 года суд приговорил Ахмедова к 13 годам лишения свободы, апелляционная и кассационная инстанции оставили этот приговор в силе. В июне 2022 года соратники Ахмедова по партии заявили, что он подвергся пыткам в колонии, в его адрес звучали угрозы ужесточить наказание в случае жалоб.

Весной 2020 года активист ПНФА Ниямеддин Ахмедов был приговорен к 30 суткам ареста за нарушение карантина и неподчинение требованиям полиции. Однопартийцы активиста заявили, что силовики пытали его, чтобы он оговорил лидера ПНФА Али Керимли. Когда истек срок ареста, Ахмедов был обвинен в финансировании терроризма, сам оппозиционер заявил, что дело сфабриковано. По версии Генпрокуратуры, Ахмедов получал деньги, предназначенные для террористической деятельности, от находящегося в эмиграции в Германии Габиля Мамедова, который "создал тайную группу с целью совершения террористических действий и подрыва в Азербайджане общественной безопасности". Однако зампред ПНФА Гезяль Байрамлы рассказала, что Ахмедов и Мамедов ранее были соседями, Мамедов взял в долг деньги у Ахмедова, а "спустя несколько лет после отъезда в Германию стал возвращать эти средства частями".

Член партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов объявил голодовку в колонии №12. После сообщения о начале голодовки администрация колонии приказала заключить его в карцер, и Ахмедову насильно постригли голову, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ПНФА.

Ахмедов требует отменить запреты на встречи с родными и на передачу продуктов от семьи, рассказали соратники Ахмедова. Они отметили, что Ахмедов был одним из телохранителей лидера ПНФА Али Керимли.

В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" не подтвердили информацию о голодовке. "В администрацию колонии не поступало его обращений по поводу акции голодовки. Утверждения Ахмедова о нарушении его прав не соответствуют действительности, он может встречаться с родственниками и получать передачи из дома", - сообщили в ведомстве.

Правозащитники ранее признали Ниямеддина Ахмедова политзаключенным.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Правозащитники сообщили о 288 именах, внесенных в список. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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