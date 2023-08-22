Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор Ниямеддину Ахмедову

22 августа 2023, 14:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная жалоба активиста партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддина Ахмедова на обвинительный приговор оставлена без удовлетворения. Защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года Ниямеддину Ахмедову помимо обвинений в финансировании терроризма предъявили новые обвинения в публичных призывах против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. Гособвинитель в ходе суда настаивал на наказании в виде 15 лет лишения свободы, защита заявила о необъективности судебного следствия. 8 октября 2021 года суд приговорил Ахмедова к 13 годам лишения свободы. 2 марта 2022 года Бакинский апелляционный суд оставил Ахмедова в заключении. В июне 2022 года соратники Ахмедова по партии заявили, что он подвергся пыткам в колонии, в его адрес звучали угрозы ужесточить наказание в случае жалоб.

Весной 2020 года активист ПНФА Ниямеддин Ахмедов был приговорен к 30 суткам ареста за нарушение карантина и неподчинение требованиям полиции. Однопартийцы активиста заявили, что силовики пытали его, чтобы он оговорил лидера ПНФА Али Керимли. Когда истек срок ареста, Ахмедов был обвинен в финансировании терроризма, сам оппозиционер заявил, что дело сфабриковано. По версии Генпрокуратуры, Ахмедов получал деньги, предназначенные для террористической деятельности, от находящегося в эмиграции в Германии Габиля Мамедова, который "создал тайную группу с целью совершения террористических действий и подрыва в Азербайджане общественной безопасности". Однако зампред ПНФА Гезяль Байрамлы рассказала, что Ахмедов и Мамедов ранее были соседями, Мамедов взял в долг деньги у Ахмедова, а "спустя несколько лет после отъезда в Германию стал возвращать эти средства частями".

В Верховном суде Азербайджана состоялось рассмотрение кассационной жалобы Ахмедова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

Верховный суд не рассматривает дела по существу, а дает оценку правильности применений норм уголовного законодательства, отметила она. "Защита указала на нарушение основных прав Ниямеддина Ахмедова во время привлечения к уголовной ответственности, предварительного и судебного следствия. Ахмедова во время административного ареста незаконно допрашивали представители спецслужб. У него требовали показаний против главы ПНФА Али Керимли. Однако Ахмедов отказался давать ложные показания. Он заявил о пытках, но суд первой инстанции и апелляционный суд отказались расследовать его жалобы, в том числе на отсутствие доступа к его адвокату по выбору после задержания. Его права на защиту, на справедливое судебное разбирательство, право не быть подвергнутым к пыткам были нарушены. К сожалению, Верховный суд не внял нашим доводам и оставил приговор без изменения", - рассказала адвокат.

По ее словам, теперь защита в связи с исчерпанием национальных механизмов обжалований обратится в Европейский суд по правам человека.

Адвокат отметила, что сам Ахмедов не был доставлен в суд. Однако закон допускает рассмотрение кассационной жалобы без участия самого осужденного, добавила Садыгова.

В Верховном суде Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию, что суд отказался удовлетворить жалобу Ахмедова.

Правозащитники ранее признали Ахмедова политзаключенным.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.