Адвокат сообщил об ухудшении состояния голодающего активиста Ахмедова

27 марта 2024, 00:01

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На 15-е сутки голодовки ухудшилось состояние здоровья активиста партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддина Ахмедова, при этом в колонии за ним нет медицинского наблюдения, сообщил адвокат. Соратники по партии призвали Ахмедова прекратить акцию.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта стало известно, что активист партии Народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ахмедов проводит голодовку, он добивается отмены запретов на встречи с родными и получение передач. Пенитенциарная служба Азербайджана назвала недостоверной информацию о нарушении прав Ахмедова в колонии. В январе 2021 года Ахмедову помимо обвинений в финансировании терроризма предъявили новые обвинения в публичных призывах против государства и незаконном обороте запрещенных предметов. 8 октября 2021 года суд приговорил Ахмедова к 13 годам лишения свободы, апелляционная и кассационная инстанции оставили этот приговор в силе. В июне 2022 года соратники Ахмедова по партии заявили, что он подвергся пыткам в колонии, в его адрес звучали угрозы ужесточить наказание в случае жалоб.

Весной 2020 года активист ПНФА Ниямеддин Ахмедов был приговорен к 30 суткам ареста за нарушение карантина и неподчинение требованиям полиции. Однопартийцы активиста заявили, что силовики пытали его, чтобы он оговорил лидера ПНФА Али Керимли. Когда истек срок ареста, Ахмедов был обвинен в финансировании терроризма, сам оппозиционер заявил, что дело сфабриковано. По версии Генпрокуратуры, Ахмедов получал деньги, предназначенные для террористической деятельности, от находящегося в эмиграции в Германии Габиля Мамедова, который "создал тайную группу с целью совершения террористических действий и подрыва в Азербайджане общественной безопасности". Однако зампред ПНФА Гезяль Байрамлы рассказала, что Ахмедов и Мамедов ранее были соседями, Мамедов взял в долг деньги у Ахмедова, а "спустя несколько лет после отъезда в Германию стал возвращать эти средства частями".

Сегодня Ахмедова в исправительно-трудовом учреждении №12 посетил адвокат Фахраддин Мехтиев. По его словам, Ахмедов продолжает 15-е сутки голодовку, начатую 12 марта в знак протеста против нарушения его прав.

"Ниямеддин Ахмедов был заключен в карцер на шесть суток из-за того, что протестовал против нарушения его прав. Ему периодически создают проблемы для свиданий с родственниками, хотя по закону раз в неделю заключенный имеет право на встречи с близкими. Но эта периодичность в отношении Ахмедова не соблюдается. Кроме того, ему не передают биодобавки, необходимые в связи с занятиями спортом, хотя это не запрещено законом. Также администрация не пропустила для него книгу о правилах внутреннего распорядка в местах заключения, в которой прописаны права осужденного. Ахмедов в связи с этим выразил протест, и за это его заключили в карцер, где обрили голову наголо. В знак протеста он объявил голодовку", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, первые дни акции Ахмедов держал сухую голодовку, а потом стал пить воду. В нарушение законодательства его не изолировали в отдельную комнату, за ним нет медицинского наблюдения. При этом за 15 дней голодовки состояние здоровья Ахмедова ухудшилось, сообщил Мехтиев. "Он выглядел очень вялым. У него стабильно пониженное кровяное давление. Я передал ему просьбу руководства ПНФА прекратить голодовку. Он не остановил голодовку, но сказал, что в ближайшие дни позвонит и сообщит о своем решении по этому поводу", - отметил Мехтиев.

Председатель ПНФА Али Керимли осудил нарушение прав Ахмедова. "Мало того, что его бессовестно, на основе лживого обвинения посадили на 13 лет и в период следствия подвергали пыткам, бесчеловечное обращение с ним продолжается и в тюремной колонии – заключают в карцер, содержат в наручниках, обривают голову. Они мстят ему за несгибаемость. Режим ненавидит отважных людей, борцов за свободу. Ниямеддин вынужден был начать голодовку, чтобы привлечь внимание к несправедливости и беззаконию в отношении него. Но мы не хотим, чтобы этот смелый человек подрывал свое здоровье, и просили его прекратить голодовку. Надеемся, что он выполнит нашу просьбу", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе не подтвердили информацию о голодовке Ахмедова, отметив, что официального заявления об отказе от приема пищи от него не поступало.

Правозащитники ранее признали Ниямеддина Ахмедова политзаключенным.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Правозащитники сообщили о 288 именах, внесенных в список. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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