Азербайджанский оппозиционер Алиев осужден на пять лет лишения свободы

01 апреля 2024, 11:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку приговорил к пяти годам лишения свободы оппозиционера Эльхана Алиева, признав его виновным по делу о мошенничестве при продаже земельного участка. Двое других подсудимых приговорены к условному сроку, никто из обвиняемых не признал вину, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2023 года суд в Баку арестовал члена партии Народного фронта Азербайджана Эльхана Алиева, подозреваемого в мошенничестве, незаконном изготовлении документа и умышленном использовании фальшивых документов. Оппозиционер заявил о своей невиновности и политическом характере преследования.

Вместе с Алиевым были задержаны еще два человека: Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов. Все трое были заподозрены в продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело было возбуждено по заявлению покупателя участка. Перед задержанием Алиев в видеообращении предупредил однопартийцев о возможной провокации против него. Он пояснил, что ранее занимался риелторской деятельностью, а затем перестал работать в этой сфере, но летом 2023 года к нему настойчиво обращался некий мужчина с просьбой "подыскать" для покупки дом или дачу. "Он позвал меня на встречу, пообедать вместе, поближе познакомиться, все это вызывает у меня подозрения", - заявил Алиев на видео.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Эльхана Алиева к пяти годам лишения свободы, признав его виновным по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 320.1 (подделка документа) и 320.2 (намеренное использование сфальсифицированного документа) УК Азербайджана, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Алиева Немат Керимли.

По его словам, двое других обвиняемых – Вафадар Ахундов и Юсиф Алиев - получили по пять лет лишения свободы условно. Ранее прокурор просил приговорить Эльхана Алиева к семи годам лишения свободы, двух других обвиняемых к шести и 6,5 года лишения свободы.

Поводом для уголовного дела стала жалоба Рамо Шукюрова, который заявлял, что искал дом, но в итоге решил купить участок, сказал адвокат. "По его утверждению, обвиняемые совершили мошенничество, продав ему земельный участок площадью 14 соток в поселке Нардаран без наличия документа о правах собственности на участок. Эльхан Алиев ранее занимался риелторской деятельностью, к моменту сделки он уже не работал. Но Шукюров настойчиво предлагал ему помочь ему в поиске и покупке земельного участка. Когда Шукюрову было заявлено, что земельный участок был выделен на основе распоряжения местной власти и не имеет «купчей» (документа о правах собственности) и надо сначала провести оформление прав собственности, тот сказал, что он сам решит вопрос с «купчей» через знакомого в госслужбе по регистрации недвижимости. Шукюров торопил со сделкой и даже не стал платить задаток, а отдал всю сумму. Он даже не стал оформлять сделку через нотариуса. И сразу же после передачи подал жалобу. Эльхан Алиев в суде сказал, что это была специально организованная против него провокация в отместку за его активное участие в деятельности ПНФА, где он был ответственным работником в орготделе", - рассказал адвокат.

Двое других подсудимых - продавец участка и человек, познакомивший Шукюрова с Эльханом Алиевым, пояснил Керимли. "Никто из обвиняемых не признал свою вину", - сказал он.

Несмотря на то, что Шукюрову была возвращена вся сумма, он настаивал на наказании обвиняемых, отметил адвокат и указал также на необоснованность уголовного дела. "Предмета тут для уголовного преследования не было. Была сделка по согласию сторон. Деньги были возвращены. Судебное следствие было необъективным, судья Лейла Аскерова-Мамедова даже не предоставила Эльхану Алиеву возможности выступить с последним словом. Конечно, мы подадим апелляцию на приговор", - сказал Немат Керимли.

Другие осужденные и их представители, а также потерпевший оказались недоступными для комментариев. Сотрудник суда подтвердил информацию о приговоре Эльхану Алиеву, передал корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.