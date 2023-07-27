Оппозиционер Эльхан Алиев арестован на три месяца

27 июля 2023, 21:31

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Суд в Баку арестовал на три месяца активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльхана Алиева по делу о мошенничестве и подделке документов. Оппозиционер отказался признать вину и заявил о политическом характере преследования.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхан Алиев был задержан днем 26 июля сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции города Баку. В пресс-службе МВД сообщили, что вместе с Алиевым также задержаны еще два человека, Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов. Согласно версии полиции, все трое подозреваются в продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело по статьям о мошенничестве, незаконном изготовлении документа и умышленном использование фальшивых документов возбуждено по заявлению покупателя участка. Соратники Эльхана Алиева 26 июля распространили в социальной сети его короткое видеообращение, в котором он говорит о возможной провокации против него.

Сабунчинский районный суд Баку 27 июля по просьбе следствия арестовал члена ПНФА Эльхана Алиева на три месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алиева Немат Керимли.

По его словам, Алиев отверг обвинение. "Эльхан Алиев заявил, что обвинение сфабриковано. Он не совершал вменяемых ему преступлений. Следствие не представило первичных достоверных доказательств вины Алиева. Активист сказал, что его преследуют по политическим мотивам из-за деятельности в ПНФА", - сказал Керимли. Адвокат не стал раскрывать подробности дела, сославшись на подписку о неразглашении. "Мы подадим апелляционную жалобу", - сказал Керимли.

В Сабунчинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об аресте Алиева. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Член президиума ПНФА Асиф Алиев заявил ранее "Кавказскому узлу", что против активиста "фабрикуется уголовное дело". "Задержание Эльхана Алиева связано с его политической деятельностью, с резкой критикой им в социальных сетях правительства. В последнее время он, будучи заместителем заведующего организационным отделом партии, активно участвовал в подготовке реестровых данных членов партии для представления в Минюст. Власти в курсе, что основную работу по спискам вел Эльхан Алиев. Видимо, решили устранить его, чтобы мы не смогли вовремя представить обновленные данные: ведь работу, которую вел Эльхан, надо будет поручить кому-то, обучить его, а это все требует времени", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

ПНФА стала третьей оппозиционной партией, получившей от Минюста страны отказ в перерегистрации на основании нового закона "О политических партиях". На устранение претензий Минюста партиям отводится 30 дней.

Напомним, Эльхан Алиев неоднократно подвергался административным арестам. Так, в октябре 2021 года его арестовывали на 15 суток по обвинению в неподчинении полиции, а в декабре того же года Алиев получил 20 суток ареста за участие в протестной акции.

19 марта 2022 года Эльхана Алиева арестовали на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции и мелком хулиганстве. После ареста Алиев заявил, что из его автомобиля пропали 2500 манатов (1500 долларов), заподозрив в этом силовиков. В изоляторе, протестуя против своего ареста и пропажи денег, он объявил голодовку.

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