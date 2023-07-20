Третья оппозиционная партия в Азербайджане столкнулась с отказом в перерегистрации

20 июля 2023, 12:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Партия Народного фронта Азербайджана стала третьей оппозиционной партией, получившей от Минюста страны отказ в перерегистрации. Лидер партии Али Керимли и правозащитник Анар Мамедли сочли предвзятой позицию ведомства.

Как писал "Кавказский узел", Минюст Азербайджана отклонил просьбы о перерегистрации оппозиционных партий "Республиканская инициатива" и "Мусават". Ведомство указало на недостатки в списках членов партий и предложило устранить их в течение 30 дней. Оппозиционеры сочли претензии необоснованными, а аналитики подвергли сомнению методику проверки данных, которую использует Минюст.

С января в Азербайджане действует закон "О политических партиях", в котором вопреки критике со стороны европейских структур содержатся ужесточенные требования к регистрации и перерегистрации партий и госконтролю за их деятельностью.

Вечером 19 июля Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) в ответ на обращение о перерегистрации также получила из Минюста отказ, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» председатель ПНФА Али Керимли.

"По новому закону партии для государственной регистрации должны иметь в своих рядах не менее 5 тысяч членов. Мы представили в Минюст список 5315 членов нашей организации. Однако в официальном письме из ведомства утверждается, что в списке партии были указаны 5138 человек. Далее Минюст указывает, что якобы сведения о 2497 человек неверно указаны – дескать, они не могли «идентифицировать» этих лиц, и потому надо в течение 30 дней «провести уточнения»", - сказал Керимли.

Кроме того, по его словам, в письме из Минюста указано, что 119 человек из списка ПНФА «якобы являются членами других партий», 59 человек указаны «повторно», а 609 человек вовсе оказались не членами партии. "Все эти замечания абсолютно неубедительны и основываются на политической предвзятости к ПНФА. «Недостатки», указанные Минюстом, не имеют конкретного содержания и абстрактны", - сказал политик.

Он считает, что Минюст должен «уточнить выявленные ошибки и недостатки и адресно и персонально указать их». "Мы имеем право знать, кто из указанных нами лиц являются «членами других партий», персонально кто заявил Минюсту, что «не являются членом ПНФА», чьи имена «повторялись» в списке", - пояснил лидер ПНФА.

ПНФА запросит у Минюста «официальных, детальных и обоснованных разъяснений по указанным вопросам», отметил Керимли. "Мы готовы опровергнуть все надуманные предлоги. Если они хотят, мы можем собрать копии удостоверений личности и представить их в Минюст. Если понадобится, мы можем собрать всех указанных в списке лиц, то есть 5 тысяч человек, перед Минюстом. Посмотрим, после этого какие у них будут аргументы", - сказал он.

Оппозиционер добавил, что ПНФА будет использовать все правовые средства для восстановления прав партии. "Когда будут исчерпаны правовые пути, будем использовать политические средства. Мы не смиримся с намерениями власти уничтожить реальную оппозицию и создать однопартийную систему", - сказал Керимли.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли также усомнился в объективности проверок списков партий Минюстом. "Ответы Минюста оппозиционным партиям выявили недостатки нового закона «о политических партиях» и его исполнения. Позиция Минюста напоминает практику проверки ЦИК подписей избирателей в поддержку кандидатов в депутаты на парламентских выборах. У неугодных власти кандидатов ЦИК совершенно произвольно выявлял «недостоверные» подписи, не утруждая себя представлением доказательства. Наши опасения подтвердились - с таким реакционным законом невозможно установить и регулировать деятельность политических партий демократическим путем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Мамедли, следует усовершенствовать закон и установить демократические нормы в отношении реестра членов политических партий. "Бюрократические препоны должны быть устранены. Всем партиям должны быть созданы максимально благоприятные условия для политической деятельности, чтобы на выборах они могли соревноваться в честной, конкурентной обстановке. Главным показателем должно быть не число членов партии, а [то] поддержкой какого количества избирателей она может заручиться на выборах", - сказал он.

Если ПНФА, «Мусават» и «Республиканская альтернатива» в конечном итоге окончательно будут лишены государственной регистрации, то политическое поле в Азербайджане будет полностью зачищено от «реальной оппозиции», подчеркнул Мамедли.

Представители Минюста оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.