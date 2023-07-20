Азербайджанские оппозиционные партии сочли необоснованными претензии Минюста

20 июля 2023, 02:24

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Министерство юстиции выявило в реестровых документах двух оппозиционных партий Азербайджана недостатки, которые могут стать формальным основанием для отказа в перерегистрации. Партии сочли претензии чиновников необоснованными, а аналитики подвергли сомнению методику проверки данных, которую использует Минюст.

"Кавказский узел" писал, что с января 2023 года в Азербайджане действует новый закон "О политических партиях", положения которого подверглись критике со стороны Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ. Власти Азербайджана, исходя их своих обязательств перед Советом Европы, должны отменить ужесточенные требования к регистрации и перерегистрации партий и госконтролю за их деятельностью, однако Баку не раз игнорировал требования европейских структур, отметили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры.

Партия «Республиканская альтернатива» (ReAl) получила ответ из Минюста на свое обращение о перерегистрации, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» ее лидер Ильгар Мамедов.

«Согласно новому закону, мы представили для перерегистрации партии список из более чем 5 тысяч членов ReAl. В ответе, поступившем из Минюста, указано, что из 5118 членов партии в списке ведомство признало «действительными» только 464. Минюст пришел к выводу, что 986 человек из списка вовсе «не являются» членами партии. Далее написано, что у 1058 членов партии вместо номеров их личных телефонов были «указаны номера телефонов офиса партии», что в Минюсте сочли «неприемлемым». Сведений об именах, фамилии, дате рождения 2527 человек в Минюсте якобы не нашли в государственном реестре населения», - рассказал Мамедов.

В ответе Минюста также отмечается, что имена 68 человек указаны «повторно», а 16 человек нет в живых. Партии предложено в течение 30 дней устранить недостатки.

Мамедов считает позицию Минюста необоснованной. «Минюст не разъясняет конкретно, кто в телефонных разговорах с чиновниками ведомства не признал свою принадлежность к нашей партии. Также не указывается, чьих данных они не обнаружили в государственном реестре населения. Что касается неуказания номеров личных телефонов, то граждане вправе не раскрывать информацию личного характера», - пояснил он.

Он усомнился, что чиновники Минюста обзванивали около 1000 членов партии. По словам Мамедова, лишь немногие члены партии сообщили руководству организации о звонках из Минюста, при этом они подтвердили свои принадлежность к ReAl. Ильгар Мамедов считает, решение Минюста скорее политическим, чем правовым. «Очевидно, азербайджанские власти не хотят на выборах побороться с реальной республиканской оппозицией, им удобнее соревноваться с «конкурентами», которых они имели на протяжении 30 лет», - отметил он. Политик добавил, что решение о дальнейших действиях будет принято после консультаций в руководстве партии.

Партия «Мусават» 19 июля также получила из Минюста отказ в перерегистрации с предложением внести изменения в реестровые данные о членах партии, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава организации Ариф Гаджилы.

«В письме, направленном партии, говорится, что из представленных в Минюст сведений о 5212 членах нашей партии в отношении 2766 информация оказалась «недостоверной», поэтому мы должны провести уточнения. Также утверждается, что 250 человек на телефонные звонки из Минюста ответили, что не являются членами партии. В отношении 11 лиц сведения якобы были указаны повторно», - рассказал Гаджилы.

Для устранения недостатков партии отведено 30 дней, отметил глава «Мусават». По словам политика, партия будет разбираться с возникшими проблемами. «Кроме того, в правовой плоскости будет решаться вопрос, правильно ли считать недостатком отсутствие телефонов у членов партии или нежелание членов партии предоставлять свои номера телефонов с точки зрения защиты персональных данных», - добавил Гаджилы.

Представитель Минюста в связи критикой со стороны партий «Мусават» и ReAl сослался на пресс-релиз министерства от 18 июля, где «эти вопросы прояснены». В сообщении отмечается, что согласно новому закону о партиях, число членов партии должно быть не менее 5000 человек и реестр с их данными должен быть представлен в Минюст до 10 июля (срок по истечению 6 месяцев после вступления в силу нового закона о новых политических партия, - прим. «Кавказского узла»).

После вступления в силу нового закона 31 партия заявила о «самоликвидации», еще 27 партий представили в Минюст свои реестры с указанием имен, фамилий, отчества членов, дат их рождения, адресов регистрации, принадлежности к региональной организации и номеров телефонов. В ходе проверки этих данных Минюст выявил у «некоторых партий ряд недостатков, в том числе указание лиц, не являющихся членами данной партии, умерших, повторное указание одних и тех же лиц». Партиям было предложено устранить недостатки в предусмотренный законом срок (30 дней), отмечается в релизе.

Практическое применение нового закона поставило политические партии в сложное положение, считает глава Института демократических инициатив (ИДИ) Акиф Гурбанов.

«С одной стороны выдвинуто требование, что для регистрации в партии должно быть не менее 5 тысяч членов, с другой стороны деятельность незарегистрированной партии будет считаться незаконной со всеми вытекающими правовыми последствиями. Перед лицом такой перспективы многие партии «самоликвидировались» и это представлено Минюстом как «добровольное решение», что конечно же не так. Правда, многие партии не занимались активной политической деятельностью, но создавать условия, чтобы они вовсе «исчезли» – ограничение демократии», - сказал Гурбанов корреспонденту «Кавказского узла».

Он также усомнился в объективности проверки Минюстом реестровых данных членов партий. «Метод проверки по телефону весьма сомнителен. Где гарантии того, что чиновники реально обзванивают членов партии или верно фиксируют их ответы? Только письменное заявление лица можно считать отрицанием им членства в партии. Впрочем, в реалиях Азербайджана некоторые, к примеру бюджетники или предприниматели, могут под давлением отказаться от партийной принадлежности. Нынешняя система регистрации партий преследует цель устранить из легального политического поля неугодные оппозиционные организации. Регистрация партий в соответствии со свободой объединения должна быть либеральной, а их политический вес должен измеряться не числом членов, а количеством голосов, набираемых на выборах», - сказал Гурбанов.

Проверку сведений о членах партий по телефону раскритиковал и политический аналитик Насими Мамедли. Он обратил внимание, что эта методика Минюста весьма спорна с точки зрения защиты персональных данных.

«У человека может не быть телефона или он может не желать делиться своим номером. Поэтому вполне логично, что некоторые члены партии указывают номер офисов этих организаций, по которому их вполне можно разыскать. Отказывая партиям в регистрации под предлогом отсутствия телефонов их членов необоснованно. В конце концов, они указывают домашние адреса и людей можно найти по ним. С другой стороны, само требование представления списка членов с указанием фамилий, имен, домашних адресов, телефонов не соответствует стандартам политической свободы. В демократических государствах, как правило, официально членами партий являются функционеры. Другие же сторонники партий проявляют свои политические предпочтения на протестных акциях и на выборах», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Мамедли также отметил, что партии сталкиваются с трудностями при составлении списков с минимумом в 5 тысяч человек.

«В Азербайджане антидемократическая политическая среда, власть относится к оппозиции крайне негативно, поэтому многие опасаются раскрывать свою политическую принадлежность в повседневной жизни и предпочитают ее не афишировать, выражая ее только на выборах, когда голосование тайное. Публичное выражение принадлежности к оппозиции может приводить к преследованиям, потере работы и давлению на родственников. Поэтому я думаю, что выбранный Минюстом метод создал сложную ситуацию для политических партий, и прежде всего оппозиционных», - резюмировал он.

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