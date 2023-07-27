Азербайджанский оппозиционер Эльхан Алиев задержан по делу о мошенничестве

27 июля 2023, 04:28

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев задержан в Баку по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Уголовное дело против Алиева сфабриковано из-за его политической деятельности, уверены в партии.

Алиев был задержан днем 26 июля сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции города Баку, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА).

Силовики пояснили, что активист задержан качестве подозреваемого в «мошенничестве». «Очевидно это ложное обвинение. Эльхана Алиева преследуют в связи с политической деятельностью», - заявили в пресс-службе партии.

В пресс-службе МВД подтвердили задержание Алиева в качестве подозреваемого. Вместе с ним задержаны еще два человека, Юсиф Алиев и Вафадар Ахундов, отметили в ведомстве.

Согласно версии МВД, все трое подозреваются продаже земельного участка в поселке Нардаран по поддельным документам. Дело по трем статьям - мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере (статья 178.3.2), незаконное изготовление документа, наделяющего правами (статья 320.1) и умышленное использование фальшивых документов (статья 320.2 УК Азербайджана), - возбуждено по заявлению гражданина, который был покупателем участка.

Соратники Эльхана Алиева 26 июля распространили в социальной сети его короткое видеообращение. На этом видео Алиев, обращаясь к товарищам по партии, говорит о возможной провокации против него. Как утверждает активист, он ранее занимался риелторской деятельностью, а затем перестал работать в этой сфере, но в последние полторы недели к нему настойчиво обращался некий мужчина с просьбой «подыскать» для покупки дом или дачу.

«Я показал ему пару домов, но он не отстает. Показал ему еще один дом, ему понравилось. Сейчас он позвал меня на встречу, пообедать вместе, поближе познакомиться, все это вызывает у меня подозрения. Тем не менее я еду на встречу с ним, не знаю - это провокация власти, или еще что-то. Решил поставить вас в известность», - говорит Алиев на видео, которое опубликовано, в частности, на Facebook*-странице члена ПНФА Орхана Бахыша.

Представитель МВД назвал распространенное в сети видео Алиева попыткой «застраховаться от последствий своих незаконные действий».

Член президиума ПНФА Асиф Алиев уверен, что против активиста «фабрикуется уголовное дело». «Задержание Эльхана Алиева связано с его политической деятельностью, с резкой критикой им в социальных сетях правительства. В последнее время он, будучи заместителем заведующего организационным отделом партии, активно участвовал в подготовке реестровых данных членов партии для представления в Минюст. Власти в курсе, что основную работу по спискам вел Эльхан Алиев. Видимо решили устранить его, чтобы мы не смогли вовремя представить обновленные данные: ведь работу, которую вел Эльхан, надо будет поручить кому-то, обучить его, а это все требует времени», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Как писал "Кавказский узел", ПНФА стала третьей оппозиционной партией, получившей от Минюста страны отказ в перерегистрации на основании нового закона "О политических партиях". На устранение претензий Минюста партиям отводится 30 дней.

Эльхан Алиев неоднократно подвергался административным арестам. Так, в октябре 2021 года его арестовывали на 15 суток по обвинению в неподчинении полиции, а в декабре того же года Алиев получил 20 суток ареста за участие в протестной акции.

19 марта 2022 года его арестовали на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции и мелком хулиганстве. После ареста Алиев заявил, что из его автомобиля пропали 2500 манатов (1500 долларов), заподозрив в этом силовиков. В изоляторе, протестуя против своего ареста и пропажи денег, он объявил голодовку.

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