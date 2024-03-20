20 марта 2024, 01:15

Дело азербайджанского оппозиционера Гасанова дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобу на отказ в переводе под домашний арест активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова. Предварительное следствие по его делу завершено, материалы направлены в суд.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля суд в Баку продлил на месяц, до 28 марта, срок ареста члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнура Гасанова. Гасанов в тот день рассказал однопартийцам, что за три месяца никаких следственных действий с ним не проводилось, и его ни разу не допрашивали. 13 марта суд отказал Гасанову в переводе под домашний арест, а сам оппозиционер пожаловался на давление конвоиров.

Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября 2023 года в Баку. Это произошло после того, как он опубликовал в соцсети видеоролик с критикой дорожной полиции. Эльнуру Гасанову предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков, он не признал вину. В ПНФА считают дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным. Правозащитники признали его политзаключенным.

Бакинский апелляционный суд (БАС) 19 марта оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе Гасанова под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Немат Керимли.

Суд проигнорировал доводы защиты о том, что содержать Гасанова под стражей больше нет необходимости. "Мы довели до сведения суда, что предварительное следствие в отношении Гасанова уже завершено и доводы полиции о том, что на свободе он может помешать расследованию, уже устранены", - сказал адвокат.

Он отметил, что дело Гасанова передано на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям, подготовительное заседание по нему назначено на 28 марта.

"На этом заседании мы будем просить суд прекратить производство по оправдательным основаниям и перевести Гасанова под домашний арест. За четыре месяца следствия против него так и не было представлено достоверных доказательств", - сказал адвокат.

По словам Керимли, позиция защиты будет обстоятельно изложена в ходе судебных слушаний по существу, поскольку до того раскрытие подробностей может быть истолковано  как нарушение тайны следствия.

В Бакинском апелляционном суде "Кавказскому узлу" подтвердили, что жалоба Гасанова отклонена. Представители следствия оказались недоступны для комментариев.

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Примечание:

"Сахиб Мамедзаде заподозрен в незаконном обороте наркотиков", "Число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года", "Верующий осужден в Азербайджане по делу о наркотиках и экстремизме".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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