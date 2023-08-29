Суд в Баку утвердил срок оппозиционеру Пюнхану Керимли

29 августа 2023, 18:21

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Бакинский апелляционный суд снял с оппозиционера Пюнхана Керимли одну из статей обвинения, однако оставил в силе срок тюремного наказания. Защита не согласна с решением апелляционной инстанции и планирует его обжаловать.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля стало известно, что в Верховный суд Азербайджана подана жалоба на отказ апелляционной инстанции оправдать члена партии Народного фронта Азербайджана Пюнхана Керимли. Верховный суд Азербайджана 16 мая вернул в апелляционную инстанцию дело оппозиционера Пюнхана Керимли. Сомнения кассационной инстанции в законности приговора обнадежили защиту осужденного. 1 августа Бакинский апелляционный суд начал рассматривать апелляционную жалобу Керимли.

Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года на родину из Германии, в июле 2022 года был признан виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы. В октябре того же года апелляционный суд сократил срок его наказания на год - до пяти лет лишения свободы. Защита заявляла об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и требовала оправдать его, но суд не провел объективное расследование, указал адвокат.

Повторное рассмотрение Бакинским апелляционным судом дела Керимли завершилось сегодня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джавад Джавадов. "Несмотря на то, что Бакинский апелляционный суд провел повторное рассмотрение с частичным судебным следствием и снял одну из статей обвинения, но в итоге наказание оказалось тем же”, - отметил Джавадов.

По его словам, первоначально Керимли был признан виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере в составе организованной группы (статьи 234.4.1 Ук Азербайджана) и в целях сбыта (статья 234.4.3 УК Азербайджана ). Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил жалобу Керимли установил, что нормы уголовного законодательства в отношении него были применены не правильно. "В частности, Верховный суд совершенно справедливо установил, что в деле нет признаков совершения преступления "организованной группой", поскольку единственным обвиняемым был Керимли. Кроме того, Верховный суд в своем решении указал на отсутствие доказательств совершения Керимли действий по сбыту наркотиков. Из решения Верховного суда следовало, что Керимли мог иметь наркотики при себе для "личного пользования". В таком случае, Бакинский апелляционный суд в ходе повторного рассмотрения дела мог признать его виновным лишь по ст. 234.1 (незаконный оборот наркотиков в значительном размере без цели сбыта). В таком случае, с учетом того, что максимальным наказанием по этой статье является до 3 лет лишения свободы и Керимли уже находится в заключении 1 год и 8 месяцев, отсутствия у него ранее судимости, апелляционный суд вполне мог бы освободить его. К сожалению, Бакинский апелляционный суд снял с Керимли только обвинение по статье 234.4.1 и оставив в силе статью 234.4.3 вновь оставил в силе приговор о лишении свободы сроком на пять лет", - сказал Джавадов.

Кроме того, продолжил он, Верховный суд в своем решении в соответствии с прецедентным решением ЕСПЧ по делу "Лаиджев против Азербайджана" также признал неправомерность личного обыска Керимли не на месте задержания, а в полиции. "Однако апелляционный суд не принял во внимание и это обстоятельство и фактически не выполнил предписания Верховного суда. Мы вновь обратимся с кассационной жалобой в Верховный суд", - отметил адвокат.

Отец Керимли Вахид Керимов назвал решение апелляционного суда "издевательством". "Суды в Азербайджане играют судьбами людей, перепасовывая дела из одной инстанции в другую. Какой смысл был возвращать дело в апелляцию, если результат оказался тем же? Моего сына преследуют по политическим мотивам. Никакого преступления он не совершал”, - сказал Вахид Керимов корреспонденту "Кавказского узла".

Керимли преследуют по политическим мотивам, заявили ранее его брат и однопартиец. Отец активиста сообщил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после задержания. И отец Керимли, и защита считают, что наркотики Пюнхану подбросили силовики. Сам Пюнхан Керимли заявлял, что его арестовали за участие в протестных акциях в Германии против "произвола в Азербайджане".

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о вынесенном сегодня решении. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент “Кавказского узла”