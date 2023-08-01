Пюнхан Керимли. Фото https://usa.firenews.video/

01 августа 2023, 21:12

Защита Керимли выразила надежду на его освобождение

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Бакинский апелляционный суд приступил к повторному рассмотрению дела оппозиционера Пюнхана Керимли, осужденного на пять лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Защита рассчитывает на освобождение Керимли, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля стало известно, что в Верховный суд Азербайджана подана жалоба на отказ апелляционной инстанции оправдать члена партии Народного фронта Азербайджана Пюнхана Керимли. Верховный суд Азербайджана 16 мая вернул в апелляционную инстанцию дело оппозиционера Пюнхана Керимли. Сомнения кассационной инстанции в законности приговора обнадежили защиту осужденного.

Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года на родину из Германии, в июле 2022 года был признан виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы. В октябре того же года апелляционный суд сократил срок его наказания на год - до пяти лет лишения свободы. Защита заявляла об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и требовала оправдать его, но суд не провел объективное расследование, указал адвокат.

Бакинский апелляционный суд сегодня начал повторно рассматривать дело Керимли во исполнение решения Верховного суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Керимли Джавад Джавадов. Он назвал "обнадеживающим" рассмотрение жалобы с повторным с частичным повторным судебным следствием.

 "Верховный суд Азербайджана отменил предыдущее решение Бакинского апелляционного суда по делу Керимли, по которому срок его наказания был сокращен всего на год. Верховный суд учел апеллирование защиты к прецедентному решению ЕСПЧ по делу "Лаиджев против Азербайджана". В этом решении была признана неправомерность личного обыска подозреваемого в незаконном обороте наркотиков не на месте задержания, а в полиции. Считается, что такой "отложенный обыск" создает возможности для злоупотреблений со стороны полиции. Пюнхана Керимли задержали при выходе из здания налогового департамента, а личный досмотр провели уже в полиции спустя три часа. Кроме того, Верховный суд в своем решении указал на отсутствие доказательств совершения Керимли действий по сбыту наркотиков. Из решения Верховного суда следует, что Керимли мог иметь наркотики при себе для "личного пользования"", - отметил Джавадов.

По его словам, состав апелляционного суда под председательством судьи Джавида Гусейнова удовлетворил ходатайство защиты о проведении частичного повторного судебного следствия. "Суд повторно заслушал показания Керимли, который рассказал, как его задержали при выходе из здания налогового департамента. Он указал, что после депортации собрался заняться микробизнесом и по этой причине ходил в налоговую для получения идентификационного номера налогоплательщика. "Взял бы я с собой наркотики направляясь в налоговый департамент, зная, что это режимное учреждение, охраняемое полицией, где меня могут проверить на предмет наличия у меня каких-либо опасных предметов?", - спросил он в суде. Керимли подтвердил, что его буквально похитили лица в штатском, когда он вышел из здания и уже в полиции стали "обыскивать" и тогда и подложили наркотики и под давлением вынудили дать признательные показания", - рассказал адвокат.

Адвокат также указал на еще одно нарушение в деле Пюнхана Керимли - по его словам, полиция, которая объяснила задержание Керимли "поступившей информацией" обязана была заблаговременно информировать об этом суд и получить разрешение на проведение задержания. "В деле документа о таком разрешении нет. Поэтому мы ходатайствовали перед судом направить запрос в полицию с просьбой дать разъяснения, был ли такой документ, и если он есть, то представить его. Суд удовлетворил ходатайство защиты", - сказал Джавадов.

По его словам, слушания будут продолжены 15 августа и полиция должна к этому времени ответить на запрос суда.

Логическим результатом повторного расследования дела Керимли в апелляционном суде, должно стать по меньшей мере смягчение наказания Керимли, отметил Джавадов. "Апелляционный суд с учетом решения Верховного суда может заменить статью о незаконном обороте наркотиков в крупном размере в целях сбыта (статья 234.4.3 УК Азербайджана) на более мягкую статью о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта в значительном размере (статья 234.1 УК Азербайджана), по которой Керимли максимально грозит до трех лет лишения свободы. Керимли уже находится в заключении год и семь месяцев и этот срок засчитывается как исполнение наказания. С учетом этого апелляционный срок может назначить такой же срок и освободить Керимли в зале суда. Или же оставшийся срок до максимального наказания заменить на условное наказание и также выпустить Керимли на свободу. Но мы, защита, конечно, будем до конца добиваться освобождения Керимли по оправдательным основаниям", - отметил адвокат.

Керимли преследуют по политическим мотивам, заявили ранее его брат и однопартиец. Отец активиста сообщил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после задержания. И отец Керимли, и защита считают, что наркотики Пюнхану подбросили силовики. Сам Пюнхан Керимли заявлял, что его арестовали за участие в протестных акциях в Германии против "произвола в Азербайджане".

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. Представитель Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о о начале разбирательства по делу Керимли, однако воздержался от комментариев.

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Примечание:

"Число политзаключенных в Азербайджане превысило 200", "Оппозиционер Эльхан Алиев арестован на три месяца", "Третья оппозиционная партия в Азербайджане столкнулась с отказом в перерегистрации".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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