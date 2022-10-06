Родственники Керимли назвали решение суда "имитацией правосудия"

06 октября 2022, 03:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родные азербайджанского оппозиционера Пюнхана Керимли не удовлетворены решением апелляционной инстанции, которая сократила ему срок лишения свободы лишь на год, сообщил его отец. Защита настаивала на оправдании Керимли, однако суд не провел объективное расследование, указал адвокат Джавад Джавадов.

Как писал "Кавказский узел", член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Защита заявила об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и попросила оправдать его, но суд 27 июля приговорил Керимли к шести годам лишения свободы. 5 октября апелляционный суд частично удовлетворил жалобу на приговор Керимли, сократив срок его наказания на один год, до пяти лет лишения свободы.

Керимли преследуют по политическим мотивам, заявили ранее его брат и однопартиец. Отец активиста сообщил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после задержания. И отец Керимли, и защита считают, что наркотики Пюнхану подбросили силовики.

Семья Пюнхана Керимли недовольна итогами рассмотрения жалобы на приговор Пюнхану Керимли, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его отец Вахид Керимов.

"Разбирательство в апелляционной инстанции было имитацией правосудия. Судьи даже не слушали доводы нашего адвоката и самого Пюнхана. Для создания видимости "объективности" они просто сбросили один год со срока Пюнхана. Конечно, мы не согласны с этим. Наш адвокат подаст кассационную жалобу", - сказал Керимов.

По делу Керимли не было проведено объективное судебное расследование, отметил адвокат активиста Джавад Джавадов.

"Мы указали, что суд первой инстанции рассматривал дело с грубыми нарушениями, не удовлетворял ходатайства, на слово поверил доказательствам стороны обвинения, не расследовав их. Мы просили рассмотреть апелляцию с проведением повторного частичного судебного следствия. Но наши ходатайства не были удовлетворены. Апелляционный суд ограничился лишь смягчением наказания, и то всего на один год", - сказал Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

Теперь защита подаст кассационную жалобу в Верховный суд, добавил он. "Мы будем настаивать на оправдании на Керимли. Против него нет достоверных доказательств вины. Все обвинение построено только на показаниях свидетелей", - отметил Джавадов. По его словам, если Верховный суд отклонит жалобу, защита обратится в ЕСПЧ.

"Кавказский узел" также писал, что помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Еще один активист, Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека. Также депортированного из Германии Зию Ибрагимова обвинили в неисполнении судебных решений, а прибывшего на побывку из ФРГ Анара Алиева арестовали по делу наркотиках.

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