12 января 2024, 22:18

Активист Эльбаи Керимли оставлен под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский суд по тяжким преступлениям отклонил ходатайство защиты о переводе под домашний арест активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльбаи Керимли, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльбаи Керимли был задержан в августе, его соратники по партии узнали об этом только 25 октября. Выяснилось, что он арестован по делу о наркотиках. Суд 28 декабря 2023 года на 20 дней продлил срок ареста Керимли. Он отверг обвинение и объявил голодовку в знак протеста против уголовного преследования.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня состоялось подготовительное заседание по делу Эльбаи Керимли, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли. "Защита ходатайствовала о переводе Эльбаи Керимли под домашний арест. Мы исходили из того, что предварительное следствие уже завершено и Керимли уже никак не может повлиять на ход расследования, на свидетелей, тем более, что ими являются сотрудники полиции К сожалению, суд не удовлетворил ходатайство, принял дело в производство и назначил слушания по существу на 26 января", - рассказал защитник.

По его словам, сам Эльбаи Керимли связал его уголовное преследование с оппозиционной деятельностью, и в частности надписью на памятнике Гейдару Алиеву.

Керимли содержится в Бакинском СИЗО-1 в поселке Кюрдаханы. "На условия содержания и обращение он не имеет жалоб. Однако в конце декабря он объявил голодовку в знак протеста против необоснованного преследования. Его голодовки не зарегистрировали, активист не изолировали в другое помещение. Эльбаи рассказал, что на третий день голодовки ему стало очень плохо и он вынужден был прекратить голодовку. Сейчас самочувствие у него нормальное. Он сохраняет бодрость духа", - сказал адвокат.

Эльбаи Керимли 20 лет, в ПНФА он вступил за несколько месяцев до ареста. сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн. "Молодой человек работал курьером по доставке пищи. Он живет один, у него нет родителей, близких родственников. Причиной же ареста стало написание им на памятнике Гейдару Алиева надписи "Сталин". Полицейские его сразу схватили и потом против него было сфабриковано уголовное дело по обвинению в незаконном обороте наркотиков", - сказал Гусейн.

 В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили начало разбирательства по делу Э.Керимли.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что в конце 2016 года активисты Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов были приговорены к 10 годам заключения по делу о наркотиках. Они назвали уголовное преследование местью за граффити на постаменте памятника бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək" (Поздравляем с праздником рабов) и "F**k the system" (Долой систему).

В марте 2019 года Мамедов и Ибрагимов были помилованы. В январе 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев жалобы Мамедова и Ибрагимова на пытки и нарушение свободы слова, назначил им по 36 тысяч евро компенсаций. В марте 2021 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Азербайджана немедленно исполнить решения ЕСПЧ по "группе Ильгара Мамедова", куда отнесены Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов - а именно, отменить обвинительные приговоры и снять судимости.

5 мая 2021 года друзья Байрама Мамедова сообщили, что турецкая полиция обнаружила его тело в море. Полиция заявила, что Мамедов погиб в результате несчастного случая, но его друзья усомнились в этой версии.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". 

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»

Примечание:

"Прокурор запросил восемь лет тюрьмы для азербайджанского оппозиционера Ашурова", "Азербайджанский оппозиционер Гасанов арестован на три месяца", "Активист Эльнур Гасанов обвинен по делу о наркотиках".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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