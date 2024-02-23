Шахин Гаджиев. Cкриншот https://www.facebook.com/azadliqradiosu (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).

23 февраля 2024, 00:14

Шахин Гаджиев повторно отправлен в карцер после критики властей

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Шахин Гаджиев, осужденный по делу о наркотиках, повторно отправлен в карцер после того, как уже отсидел там 15 суток за политический лозунг на одежде. На этот раз Гаджиеву назначили 10 суток карцера за критику в адрес властей, сообщили в правозащитной организации «Линия защиты».

"Кавказский узел" писал, что Шахин Гаджиев был заключен в карцер в учреждении по отбыванию наказания после того, как написал на своей одежде лозунг с критикой выборов.

Член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев был задержан 26 ноября 2021 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Активиста преследуют за политическую деятельность, считают его однопартийцы. 31 марта 2022 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы. В феврале 2023 года Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор.

Гаджиев по завершении 15-суточного наказания в виде содержания в штрафной камере вновь заключен в карцер, на этот раз на 10 суток, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор  правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров.

«56-летнего Шахина Гаджиев 3 февраля заключили в карцер на 15 суток. Причиной тому явилось то, что он сначала на писал на своей куртке «Я не виновен», а после того, как куртку с него сняли, он написал на своем жилете «Выборы шоу», чем разгневал начальство. Его посадили в штрафную камеру на 15 суток. После отбытия этого наказания начальник 6-ой колонии у него спросил: «Что, теперь ты поумнел?». В ответ Гаджиев стал резко критиковать власти Азербайджана и систему госуправления. После этого ему назначили еще 10 суток ареста в карцере», - сказал Сафаров.

Информация о наказании Гаджиева в «Линию защиты» поступила через одного из сокамерников Гаджиева, позвонившего 22 февраля своим родным и попросившего их сообщить о новом водворении оппозиционера в карцер правозащитникам.

«Мы потом перепроверили эту информацию по своим каналам, и она была подтверждена из официальных источников», - отметил Сафаров.

Он указал на неправомерность заключения Гаджиева в карцер за критику правительства. «Конечно же, заключенный не может быть наказан за изложение своих политических убеждений. Но, скорее всего, там против него сфабриковали ложное производство о «нарушении порядка», - сказал правозащитник.

Сафаров отметил, что у Гаджиева сейчас нет адвоката. «У него был адвокат в период следствия. Но сейчас адвоката нет, очевидно, из-за отсутствия финансовых возможностей оплачивать услуги защитника», - продолжил глава «Линии защиты».

Представители пенитенциарной службы Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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