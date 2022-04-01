Оппозиционер Шахин Гаджиев получил шесть лет колонии

01 апреля 2022, 14:07

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Член партии Народного фронта Азербайджана Шахин Гаджиев приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Его соратники считают приговор политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев был задержан 26 ноября 2021 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в полиции. Активиста преследуют за политическую деятельность, предположили его однопартийцы. 29 марта в Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу Гаджиева. Прокурор потребовал для него 7,5 года лишения свободы.

На процессе в Гянджинском суде по тяжким преступлениям 31 марта Гаджиев выступил с последним словом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Забил Гахраманов.

"Мой подзащитный в заключительном слове сказал, что абсолютно невиновен. Он указал, что утверждение об обнаружении у него в шкафу в квартире наркотиков является ложью. У него оттуда забрали два ноутбука. Шахин Гаджиев сказал, что его подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Он сказал, что его преследуют из-за критики властей. Гаджиев заявил, что его ранее дважды арестовывали по административным обвинениям и угрожали, что, если не прекратит оппозиционную деятельность, то окажется за решеткой на длительный срок", - рассказал адвокат.

Он считает, что обвинение было сфабриковано. "Примечательно, что в постановлении о проведении операции в отношении Шахина Гаджиева в качестве подозреваемого по делу о незаконном обороте наркотиков был указан другой человек. Следствие объясняло это технической ошибкой. На самом деле никакой ошибки не было, они просто фальсифицировали дело и скопировали имя другого человека из какого-то иного уголовного дела", - уверен Забил Гахраманов.

По его словам, суд не внял доводам защиты и приговорил Гаджиева к шести годам лишения свободы в колонии, признав его виновным по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана. Защита обжалует приговор, сказал адвокат.

В ПНФА назвали приговор политически мотивированным. "Шахина Гаджиева приговорили по сфабрикованному обвинению. Это политический заказ. Активиста наказывают за критику режима", - сказал глава пресс-службы партии Натиг Адилов корреспонденту "Кавказского узла".

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям информацию о приговоре Гаджиеву подтвердили. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, что правозащитники включили Гаджиева в список политических заключенных.

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