Суд отказался расследовать пытки в отношении оппозиционера Шахина Гаджиева

29 марта 2022, 20:54

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Член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев заявил, что признался в обороте наркотиков под пытками, однако суд отклонил ходатайство защиты с требованием расследовать пытки. Прокурор потребовал для Гаджиева 7,5 года лишения свободы. Гаджиев вину не признал и назвал обвинение политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана Шахин Гаджиев был задержан 26 ноября 2021 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в полиции. Активиста преследуют за политическую деятельность, предположили его однопартийцы.

Сегодня в Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу Шахина Гаджиева. Прокурор предложил признать Гаджиева виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (статья 234.4.3 УК Азербайджана, предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. – Прим. "Кавказского узла") и приговорить его к 7,5 года лишения свободы, сообщил его адвокат Забил Гахраманов.

Гаджиев не признает себя виновным, подчеркнул адвокат. "Шахин Гаджиев заявил, что подписался в протоколах первичного допроса после задержания под признательными показаниями, не выдержав пыток. После задержания не проводилась наркологическая экспертиза, к делу приобщили сфальсифицированное заключение эксперта от 29 ноября 2021 года. В заключении судебно-наркологической экспертизы было написано, что Гаджиев страдает от наркомании в результате злоупотребления героином. Однако фактически никакой экспертизы не было. Гаджиев даже не употребляет сигарет и алкоголя", – сказал Гахраманов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он обратил внимание на то, что Гаджиева забрали из дома и в ходе обыска изъяли два ноутбука. "Если человека обвиняют в наркотиках, то почему изымаются ноутбуки? Это является еще одним подтверждением фальсификации обвинения. Сам Гаджиев считает, что его преследуют за оппозиционную деятельность", – сказал адвокат.

Он отметил, что следующее заседание назначено на 31 марта, и на нем ожидается заключительные выступление стороны защиты. "Вина Гаджиева не доказана, мы будем просить об оправдательном приговоре", – сказал адвокат.

По его словам, судья проигнорировал ходатайство защиты о расследовании применения пыток к Гаджиеву. "В материалах дела есть документ из Гянджинского СИЗО-3 о том, что Гаджиев поступил к ним с травмами ног. Однако судья, сославшись на то, что прокуратура уже расследовала жалобу и отказала в возбуждении уголовного дела, не стал расследовать заявление о пытках. Хотя суд должен быть независимым органом", – сказал Гахраманов.

Проводивший мониторинг судебного процесса исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе судебного следствия вина активиста не была доказана.

"Этот судебный процесс запомнится как пример далекого от права разбирательства, применения карательного механизма для наказания за оппозиционные взгляды и деятельность. Следствие не было полным, всесторонним и объективным. Сторона обвинения не предоставила внятных объяснений того, почему у человека обвиняемого в преступлении, связанном с наркотиками, изъяли ноутбуки. Это обстоятельство подтверждает, что Гаджиева преследуют за жесткую критику властей в социальных сетях", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Сафаров добавил, что Гаджиева "ранее арестовывали в административном порядке", но так как стало очевидно, что этим Гаджиева не заставить отказаться от критики, "решили завести уголовное дело".

При этом он обратил внимание на то, что Гаджиева обвиняют в наркоторговле, несмотря на его весьма скромное материальное положение. "Шахин Гаджиев был шахматным тренером, занимался с детьми. Доходы у него были весьма скромные. Как его можно представить наркобароном, если он испытывал нехватку денег, даже вынужден был продать домашний ковер", – сказал правозащитник.

Он отметил, что в Азербайджане распространена практика преследования активистов по обвинениям в наркотиках. "Только сейчас под следствием по статье о незаконном обороте наркотиков находятся не менее шести человек – Эльшан Аббасов, Муталлим Оруджев, Малик Рзаев, Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев, Рази Аббасов. Многие были осуждены в прошлом", – отметил Сафаров.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям лишь подтвердили факт проведения заседания и выступления прокурора.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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