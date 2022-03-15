Апелляционный суд в Баку оставил Эльшана Аббасова под стражей

15 марта 2022, 13:56

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Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест активиста движения "Мусульманское единство" Эльшана Аббасова, оставив его под арестом на четыре месяца. Активист отверг обвинения, а правозащитники усомнились в их достоверности.

Как писал "Кавказский узел", член движения "Мусульманское единство" Эльшан Аббасов был задержан вечером 3 марта в городе Барда неподалеку от места своей работы. Лица в штатском увезли его в неизвестном направлении, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" участники движения "Мусульманское единство" (ДМЕ).

Наримановский районный суд Баку 5 марта вынес решение об аресте Аббасова на четыре месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), по которой активисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет. Решение об аресте было обжаловано в Бакинском апелляционном суде (БАС). Там Аббасов отверг обвинения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

"Эльшан Аббасов в суде сказал, что его задержали в городе Барде, когда он ехал в автомобиле. Его сначала привезли в Бардинский районный отдел полиции, а оттуда отправили в Баку - в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД. На него оказали психологическое давление, чтобы он признался в якобы обнаружении у него наркотиков. В апелляционном суде он сказал, что не признает себя виновным, наркотики [ему подбросили]", - заявил адвокат.

Он указал на нарушение прав Аббасова после задержания - непредоставление ему возможности связаться с близкими и пригласить адвоката по выбору. Однако апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на арест. Теперь защита намерена ходатайствовать перед следствием о повторном допросе Аббасова. "Кроме того, мы подадим ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказал Керимли.

По его словам, Аббасов в суде заявил, что его преследуют за религиозные убеждения и ранее он уже дважды подвергался уголовным преследованиям за это.

Член Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов также усомнился в правдоподобности предъявленного активисту обвинения.

"Эльшан Аббасов известен своей религиозной просветительской деятельностью и защитой прав верующих. За участие в 2012 году в акции протеста против запрета на ношение хиджабов в Баку его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбыв срок наказания, он вступил в движение "Мусульманское единство". Когда в 2015-2016 гг. были арестованы руководители и активисты движения, Эльшан Аббасов стал выступать в защиту их прав. Спустя год его самого вновь арестовали уже по обвинению в незаконном обороте наркотиков и оружия и приговорили к 2,5 года лишения свободы", - рассказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что, выйдя на свободу, Аббасов продолжал заниматься религиозно-просветительской деятельностью среди молодежи. "Очевидно, мы вновь признаем Аббасова политзаключенным и возьмем его дело на мониторинг", - заключил Гасанов.

Ранее правозащитница Арзу Абдулла рассказала, что Аббасов "организовал курсы Корана в Барде для молодежи, старался духовно воспитывать молодых людей, сдерживать их от вредных привычек, в особенности от наркомании, которая в сельских районах распространена". "Но, видимо, кому-то не нравился рост его авторитета среди молодежи. Да и те, кто занимается наркобизнесом, также могли бы стать заказчиками его преследования", - считает она.

В суде подтвердили информацию об отклонении жалобы на арест Аббасова.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".