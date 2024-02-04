Азербайджанский оппозиционер Шахин Гаджиев отправлен в карцер

04 февраля 2024, 18:25

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Шахин Гаджиев заключен в карцер в учреждении по отбыванию наказания после того, как написал на своей одежде лозунг с критикой выборов, сообщили его соратники.

Как писал "Кавказский узел", член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шахин Гаджиев был задержан 26 ноября 2021 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Активиста преследуют за политическую деятельность, считают его однопартийцы. 31 марта 2022 года суд приговорил его к шести годам лишения свободы. В феврале 2023 г. Верховный суд Азербайджана оставил в силе приговор.

Отбывающий тюремное наказание в исправительном учреждении Шахин Гаджиев 3 февраля был заключен в карцер, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

«Вчера (3 февраля) руководство колонии №6 заключило 56-летнего почтенного человека, тренера по шахматам, подготовившего немало успешных шахматистов в Азербайджане и Турции, в карцер. Причиной стало то, что он написал на своей куртке «Я виновен». После того, как у него изъяли куртку, он написал на задней части своего жилета «Выборы шоу», подразумевая нынешние внеочередные президентские выборы. У него изъяли и жилет, а самого посадили в холодный карцер», - сказал Адилов, отметив, что пока соратникам не удалось выяснить, на какой срок Гаджиев заключен в карцер.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев о причинах водворения Гаджиева в карцер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек. Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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