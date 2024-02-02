Жители Баку продемонстрировали равнодушие к выборам

02 февраля 2024, 23:26

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Центризбирком Азербайджана формально обеспечил кандидатам в президенты равные возможности для агитации, но избирательная кампания проходит вяло, граждане не доверяют процессу и не связывают с выборами надежд на улучшение жизни, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Жители Баку признались, что мало интересуются выборами и не знают соперников Ильхама Алиева.

Как писал "Кавказский узел", подготовка к выборам президента Азербайджана проходит в условиях отсутствия реальной конкуренции, давления властей на СМИ и препятствий для мониторинга выборов общественными организациями, указала в своем отчете наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в своем промежуточном отчете. У избирателей нет возможности выбора непровластных кандидатов, заявил Центр мониторинга выборов и обучения демократии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Для предвыборной агитации кандидатов были созданы все условия, предусмотренные законом, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" секретарь Центризбиркома Азербайджана Микаил Рагимов.

По его словам, трижды в неделю они имели возможность участвовать на дебатах в эфире общественного телевидения, которые продолжались в течение часа и каждый в общей сложности мог выступать более девяти минут. В таком же порядке кандидаты выступали на общественном радио. Кроме того, в каждом из 125 избирательных округов было предоставлено кандидатам для агитации по одному закрытому (помещению) и одному открытому месту. Возле каждого из 6319 избирательных участков были установлены два стенда, где кандидаты могли разместить свои плакаты, отметил Рагимов. "Такой порядок вызван тем, что за стенды ответственны члены участковых избирательных комиссий и в день тишины они же обязаны организованно удалить плакаты", - пояснил Рагимов.

Он подчеркнул, что избирательные участки находятся в людных местах, а в Баку они практически охватывают места массового передвижения людей. При этом кандидаты могут и в частных объектах, витринах кафе, ресторанов, магазинов с согласия владельцев размещать свои плакаты. Однако в таком случае такая же возможность должна быть предоставлена другим кандидатам, если они попросят об этом, отметил секретарь ЦИК.

По словам Рагимова, жалоб в связи с предвыборной агитацией от кандидатов не поступало.

Нынешняя избирательная кампания по внеочередным президентским выборам не сильно отличается от предыдущих выборов главы государства, которые состоялись в 2018 году, сказал в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы. "И тогда, и сейчас выборы были фактически безальтернативными. Главным кандидатом и тогда был Ильхам Алиев, и сейчас является он, остальные претенденты заведомо аутсайдеры, потому что не пользуются общественным доверием, так как имеют реноме "искусственной оппозиции". Но в 2018 году, карабахская проблема не была решена и некоторые все-таки надеялись услышать от президента заявления относительно намерений решить этот вопрос и к выборам все-таки был определенный интерес. Сейчас, после того, как в результате войны 2020 года и антитеррористической операции 2023 года Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, этого фактора нет. С другой стороны, на фоне военных побед рейтинг президента взлетел. Однако люди в основной массе полагали, что, решив общенациональную задачу, власти займутся улучшением социально-экономического положения народа, улучшат благосостояние людей. Но, увы, этого не произошло и общество опять впало в уныние. Ограничения для гражданского общества и медиа еще более усилились и общество разуверилось в возможности перемен. Поэтому выборы не вызывают интереса у граждан", - сказал Сулейманлы.

Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

По его словам, ЦИК формально обеспечил равные возможности для предвыборной агитации. "В людных местах установлены стенды, где кандидаты могут вывешивать свои плакаты. В частных учреждениях кандидаты также могут выставлять свои агитматериалы, однако при условии создания равных возможностей всем кандидатам. Если одному разрешили, то другим не могут отказать. Выделены также места для встреч кандидатов с избирателями. Но таких встреч кандидаты проводят мало. А действующий президент в этом не нуждается, потому что его повседневная деятельность активно освещается в СМИ, он всегда в эфире", - отметил Сулейманлы.

Большой разницы между выборами 2018 и 2024 годов не видит и глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли.

"И тогда избирательная кампания была блеклой и сейчас. Но, 2018 году хотя был кандидат, которую хотя и в мягкой форме, но все же выступал с оппозиционной повесткой, в каких-то вопросах критиковал власть, речь идет о главе Демпартии Сардаре Джалалоглу. Сейчас вообще практически нет никакой критики действующего президента. Мы проводили мониторинги теледебатов на общественном телевидении, они выглядели очень скучными, абсолютно нет элементов политической борьбы. Порой "альтернативы" ведут себя как агитаторы в пользу действующего президента. А реальная оппозиция просто отказалась от участия в выборах из-за отсутствия условий для честной политической конкуренции. В стране нет атмосферы выборов. Нет не крупных билбордов кандидатов, нет предвыборных митингов, демонстраций, видеороликов", - заявил Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, действующий глава государства сам также не проводит кампанию. "С одной стороны, в этом нет необходимости – соперники слабы. С другой стороны, отсутствием активной кампании власть как бы показывает, что как бы дает фору соперникам Ильхама Алиева с учетом их ограниченных финансовых и человеческих ресурсов", - сказал Мамедли.

Соперники Алиева неизвестны жителям Баку

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Баку заявили, что из кандидатов знают только Ильхама Алиева.

"Я буду голосовать за Ильхама Алиева. Потому что нынешняя власть уже насытилась, а то другие придут голодными и начнут за счет народа обогащаться", - сказала безработная женщина средних лет, проживающая в бакинском пригородном поселке Балаханы.

Мужчина средних лет из спального района Баку "Йени Гюнешли" по имени Фамиль сказал, что никого из кандидатов, кроме Алиева не знает. "Вообще не пойду на выборы и не буду голосовать. Жить сложно, нет работы, денег. Держимся на случайных заработках. Не верю никому", - отметил он.

Пенсионер Махмуд Алиев, проживающий в жилом массиве "Ени Ясамал" рассказал, что не интересуется политикой. "Пусть будет у власти тот, кто будет делать хорошее для народа", - сказал он.

Таксист среднего возраста по имени Сурхай сообщил, что не знает кандидатов в президенты, кроме действующего главы государства. "Если судить по выполненным делам, то пусть будет Ильхам Алиев", - сказал он.

У верующей жительницы Баку среднего возраста выборы не вызывают интереса. "Я не интересуюсь выборами. У меня даже нет телевизора, чтобы смотреть на дебаты", - пояснила она.

Житель четвертого микрорайона Баку Махир отметил, что слышал имена соперников Ильхама Алиева на грядущих выборах. "Но какой-то активной деятельности этих людей не видел. Они же не ходят среди народа. Только Ильхам Алиев заботится о народе", - считает он.

Ряд других опрошенных жителей столицы Азербайджана также поддержали Ильхама Алиева.

"Я не знаю кандидатов, но за Ильхама Алиева проголосую двумя руками. Он освободил наши земли", - сказал мужчина среднего возраста, проживающий в поселке Баилово.

"Я за Алиева, желаю здоровья и другим кандидатам", - отметил пожилой житель поселка Маштага в пригороде Баку.

"Другими кандидатами я не интересовался, поскольку являюсь сторонником Ильхама Алиева", - отметил молодой бакинец Эльшан Багиров, проживающий в центральном Сабаильском районе Баку.

"Я знаю только Ильхама Алиева, других не знаю и знать не хочу. Я проголосую за Ильхама Алиева, и сами мы члены партии "Ени Азербайджан". Сейчас идем оформлять адресную социальную помощь (выдается семьям, в которых доходы на душу меньше прожиточного минимума, установленного правительством, - прим. "Кавказского узла")", - сказала молодая жительница Наримановского района Баку.

Приведенные в тексте высказывания жителей Азербайджана не являются репрезентативным опросом, озвученные мнения отражают личную точку зрения спикеров.

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