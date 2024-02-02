Правозащитники заявили об отсутствии конкуренции на выборах президента в Азербайджане

02 февраля 2024, 20:19

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Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят в отсутствие подлинного политического соперничества и возможности у избирателей выбора непровластных кандидатов, заявил Центр мониторинга выборов и обучения демократии.

Как писал "Кавказский узел", подготовка к выборам президента Азербайджана проходит в условиях отсутствия реальной конкуренции, давления властей на СМИ и препятствий для мониторинга выборов общественными организациями, указала в своем отчете наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в своем промежуточном отчете.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) обнародовал сегодня промежуточный отчет о наблюдении за ходом первого этапа внеочередных президентских выборов – выдвижения и регистрации кандидатов, агитационной кампании. Выводы основываются на интервью, проведенных представителями центра, официальных документах и сообщениях, сведениях из открытых источников и информации от зарегистрированных наблюдателей, говорится в пресс-релизе организации.

Назначение досрочных выборов на 14 месяцев раньше установленного срока затруднило активное участие в них всех заинтересованных сторон, в том числе политических партий и потенциальных претендентов на пост главы государства, структур гражданского общества и международных мониторинговых структур, далее отмечается в документе.

"Несмотря на то, что внеочередные президентские выборы проводятся спустя три года после парламентских выборов, за это время азербайджанские власти не проявили политической воли для совершенствования избирательного законодательства и практики на основе рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), других местных и международных наблюдательных структур. Одним из ключевых моментов в рекомендациях было изменение принципа формирования избирательных комиссий всех уровней для обеспечения общественного доверия к ним. Однако этого не было сделано. ЦИК и нижестоящие избирательные комиссии по-прежнему остаются под контролем правящей политической силы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава ЦМВОД Анар Мамедли.

По итогам выборов президента Азербайджана в 2018 году БДИПЧ ОБСЕ заявило о случаях принуждения госслужащих к участию в предвыборных акциях и нарушениях в ходе голосования и потребовало расследования этих случаев. Миссия наблюдателей призвала власти страны провести тщательное и независимое расследование нарушений. Наблюдатели посчитали, что формула назначения избирательных комиссий не предусматривает беспристрастного управления выборами на практике, в связи с чем было рекомендовано пересмотреть состав избирательных комиссий, чтобы повысить их беспристрастность и доверие общественности к их работе.

Кроме того, "в преддверии выборов 7 февраля кризис вокруг обеспечения политических свобод в Азербайджане усугубился, не были устранены препятствия для реализации свободы выражения, собраний и объединений, усилилось давление на независимые структуры гражданского общества и медиа, возросло преследование журналистов и общественных активистов. 20 ноября 2023 года началась новая волна репрессий с арестов руководства онлайн издания Abzas Media. Аресты журналистов и активистов были продолжены даже после объявления выборов. В тюрьмы было посажено около полутора десятков журналистов и активистов, включая популярного оппозиционного политика Тофига Ягублу", - сказал Мамедли.

В итоге не была обеспечена благоприятная демократическая среда для активного участия на выборах структур гражданского общества и политических партий, добавил он.

Только семь из 17 претендентов на пост президента представили необходимое количество подписей избирателей, и все были зарегистрированы. Вместе с тем трое претендентов - Матлаб Муталлим, Намизад Сафаров и Сарван Керимов - в совместном обращении в ЦИК заявили, что их документы о выдвижении кандидатур не были своевременно приняты. "При этом их документы рассматривались дольше <предусмотренного законодательством> пятидневного срока, в связи с чем они не смогли собрать необходимого количества подписей в установленное время. Также было указано, что подавшие за них подписи получали угрозы со стороны власти", - далее сказано в отчете.

ЦМВОД отметила, что пять из шести соперников действующего президента и ранее участвовали на выборах главы государства, однако набирали очень малое количество голосов и никогда не оспаривали результаты. Напротив, в межвыборный период проявляли политическую лояльность власти.

Этап предвыборной агитации не превратился в подлинное политическое соперничество противостоящих политических сил, подчеркивается в отчете. В шести теледебатах, организованных на общественном телевидении, действующий президент не участвовал. Он был представлен заместителем председателя правящей партии. Другие шесть кандидатов не допускали критики главы государства, не формировали представления о том, что они политические оппоненты президента и не старались показать себя как представители альтернативной политической силы, претендующей на власть, указывают специалисты ЦМВОД. "У избирателей не было возможности альтернативного выбора среди различных политических взглядов. Тем самым не была обеспечена атмосфера политической альтернативы, являющейся условием свободных и справедливых выборов", - далее сказано в документе.

ЦМВОД считает необходимым организовать процесс голосования и подсчета голосов в соответствии с правовыми нормами, не допустить вмешательства в деятельность избирательных комиссий органов исполнительной власти и других государственных структур, а также давления на наблюдателей.

Следующий отчет ЦМВОД обнародует по завершению выборов 7 февраля.

Ранее, 12 декабря, Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД), оценив политико-правовую среду в Азербайджане, при которой в стране назначены внеочередные президентские выборы, заявил, что хотя это решение соответствует Избирательному кодексу страны, однако проведение выборов на 14 месяцев раньше установленного срока нарушает периодичность выборов и демократического конституционализма.

Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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