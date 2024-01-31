Наблюдатели ОБСЕ раскритиковали условия выборов президента Азербайджана

31 января 2024, 13:41

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Подготовка к выборам президента Азербайджана проходит в условиях отсутствия реальной конкуренции, давления властей на СМИ и препятствий для мониторинга выборов общественными организациями, указала в своем отчете наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Как писал "Кавказский узел", Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 29 декабря 2023 года объявило о начале деятельности миссии ее наблюдателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Миссия состоит из 11 международных экспертов. Мониторинг избирательной кампании и выборов будут осуществлять также 26 долгосрочных наблюдателей, сообщил глава миссии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ обнародовала промежуточный отчет о внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Как отмечается в документе, поступившем корреспонденту “Кавказского узла”, 7 декабря 2023 года - в день, когда были объявлены внеочередные выборы – "Азербайджан и Армения публично подтвердили намерение нормализовать отношения и вести переговоры о мирном договоре на основе уважения суверенитета и территориальной целостности". "Эти выборы станут первыми, которые пройдут на всей территории Азербайджанской Республики", - подчеркивается в отчете.

В документе указывается, что в Избирательный кодекс Азербайджана были внесены "некоторые технические изменения, однако эти поправки "не учитывают предыдущие рекомендации БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы, и ранее отмеченные недостатки остаются неустраненными".

По итогам выборов президента Азербайджана в 2018 году БДИПЧ ОБСЕ заявило о случаях принуждения госслужащих к участию в предвыборных акциях и нарушениях в ходе голосования и потребовало расследования этих случаев. Миссия наблюдателей призвала власти страны провести тщательное и независимое расследование нарушений. Наблюдатели посчитали, что формула назначения избирательных комиссий не предусматривает беспристрастного управления выборами на практике, в связи с чем было рекомендовано пересмотреть состав избирательных комиссий, чтобы повысить их беспристрастность и доверие общественности к их работе.

Также не исполнен ряд решений ЕСПЧ относительно нарушений в ходе выборов, а новые законы о медиа и политических партиях «еще больше сужают пространство для свободы «выражения и объединений», указано в отчете миссии.

С января 2023 года в Азербайджане действует новый закон "О политических партиях", положения которого подверглись критике со стороны Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ. Власти Азербайджана, исходя из своих обязательств перед Советом Европы, должны отменить ужесточенные требования к регистрации и перерегистрации партий и госконтролю за их деятельностью, однако Баку не раз игнорировал требования европейских структур, отметили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры.

При этом состав избирательных комиссий отражает политический состав парламента и производит впечатление профессиональных и хорошо обеспеченных ресурсами учреждений, отмечается в документе.

Также авторы отчета обратили внимание на то, что в парламенте 116 мандатов принадлежат правящей партии “Ени Азербайджан”, 36 - беспартийным депутатам и 11 - представителям еще 9 партий, и “на последнем заседании парламента против предложений правительства не было ни одного голоса”.

В выборах участвуют всего семь кандидатов, включая действующего главу государства, при этом "шесть других кандидатов в недавнем прошлом открыто поддерживали действующего президента", говорится в документе.

Авторы отчеты отмечают “блеклость” агитационной кампании, в рамках которой плакаты кандидатов вывешиваются только в установленных ЦИК местах. При этом обращается внимание на то, что ни одна из основных оппозиционных партий, не представленных в парламенте, не участвует в выборах.

В декабре 2023 года три оппозиционные партии ("Мусават", партия Народного фронта Азербайджана и Партия классического Народного фронта Азербайджана) отказались выдвигать своих кандидатов на президентские выборы, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции.

"Жесткие требования в связи с новым законом о политических партиях, предыдущие изменения, связанные с сокращением сроков избирательной кампании, отсутствие государственной поддержки для ведения кампании негативно влияют на политическое участие и конкурентноспособность выборов", - говорится в отчете.

Авторы документа также констатировали, что, несмотря на гарантию Конституцией свободы СМИ, "в последние три месяца имели место многочисленные задержания журналистов и руководителей ряда онлайн-медиа, и часть этих фактов пришлась на отчетный период".

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Это вкупе с ограничениями нового закона о медиа и, в частности, запрета иностранного финансирования, блокировкой некоторых сайтов с критикой властей страны вызывает обеспокоенность, говорится в заявлении.

Согласно тексту отчета, ЦИК Азербайджана создала экспертную группу для рассмотрения жалоб, однако ей обращений не поступало. В апелляционный суд поступило пять жалоб со стороны потенциальных претендентов на президентскую должность, однако они были отклонены, говорится в отчете.

Также указывается на неравномерность избирательных фондов действующего президента и остальных кандидатов. В то время, как закон позволяет кандидатам получать пожертвования от организаций, выдвинувших их, в размере 250 тысяч манат (около 150 тысяч долларов), этим в полной мере воспользовался только действующий глава государства, а общая сумма пожертвований, полученных другими кандидатам, составила 55,5 тысячи манат (около 35 тысяч долларов).

Ряд общественных организаций, в том числе группы, ранее проводившие мониторинг выборов, заявили, что административные препоны для их регистрации и ограничения иностранного финансирования создают серьезные препятствия для организации ими мониторинга выборов и аккредитации в ЦИК, отмечается в документе. Следующий отчет миссия пообещала обнародовать на следующий день после выборов – 8 февраля.

Отчет миссии БДИПЧ ОБСЕ промежуточный и лишь констатирует факты, а оценки и выводы будут изложены в окончательном отчете спустя несколько месяцев после выборов, считает руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.

"Но основные моменты, характеризующие выборы, в общем-то в нем отражены. Это фактически отсутствие политической конкуренции, проведение выборов в условиях давления на медиа и ограничение возможностей для мониторинга независимыми институтами гражданского общества", - сказал Мамедли корреспонденту “Кавказского узла”.

Напомним, очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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