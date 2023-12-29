29 декабря 2023, 13:37
Миссия ОБСЕ начала наблюдение за предвыборной ситуацией в Азербайджане
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Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сегодня объявило о начале деятельности миссии ее наблюдателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане. Мониторинг избирательной кампании и выборов в полном объеме будут осуществлять 26 наблюдателей.
Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. К 18 декабря были заявлены кандидатуры семи человек: самого Ильхама Алиева, депутатов парламента Фазиля Мустафы, Гудрата Гасангулиева и Рази Нуруллаева, главы "Центра социальных исследований" Захида Оруджа, председателя партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева и бывшего председателя Либерально-демократической партии Фуада Алиева. Для регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января. ЦИК Азербайджана 26 декабря утвердил выдвижение кандидатами в президенты еще восемь претендентов.
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сегодня объявило о начале деятельности миссии ее наблюдателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
Миссия состоит из 11 международных экспертов. Мониторинг избирательной кампании и выборов будут осуществлять также 26 долгосрочных наблюдателей, которые прибудут 3 января, сообщил сегодня на пресс-конференции в Баку глава миссии Оуэн Мёрфи (Ирландия).
Кроме того, по его словам, БДИПЧ направил запросы в страны-участницы ОБСЕ для направления еще 280 краткосрочных наблюдателей для мониторинга непосредственно в день выборов.
"Нас интересуют не результаты выборов, мы оцениваем процесс выборов на предмет соответствия стандартам ОБСЕ и международным обязательствам", - сказал Оуэн.
Миссия будет проводить мониторинг применения избирательного законодательства, подготовки и обучения членов избирательных администраций, регистрации кандидатов, хода избирательной кампании, медийной среды, освещения выборов в СМИ, участия женщин. Промежуточный отчет будет обнародован за две недели. На следующий день после голосования миссия обнародует предварительный отчет. Заключительный документ с рекомендациями будет обнародован через несколько месяцев, уточнил глава миссии.
Напомним, оппозиционная партия "Мусават" 15 декабря отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции. 16 декабря оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) также приняла решение о бойкоте внеочередных президентских выборов, объяснив это отсутствием в стране условий для проведения свободных и справедливых выборов. Партия Классического народного фронта Азербайджана (ПКНФА) 24 декабря отказалась от участия в выборах.
"Платформа III Республики" также заявила, что не будет выдвигать кандидата на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля или поддерживать кого-либо из претендентов. Однако эта политическая структура призвала избирателей прийти на выборы, чтобы проголосовать против кандидатов от власти.
Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"