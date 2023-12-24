Еще одна оппозиционная партия отказалась от участия в выборах президента Азербайджана

24 декабря 2023, 23:41

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Партия Классического народного фронта Азербайджана (ПКНФА) отказалась от участия во внеочередных президентских выборов в стране, указав на отсутствие в стране демократических условия для проведения избирательной кампании.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. К 18 декабря были заявлены кандидатуры семи человек: самого Ильхама Алиева, депутатов парламента Фазиля Мустафы, Гудрата Гасангулиева и Рази Нуруллаева, главы "Центра социальных исследований" Захида Оруджа, председателя партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева и бывшего председателя Либерально-демократической партии Фуада Алиева. Для регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января. 23 декабря о выдвижении заявил и главный редактор газеты «Олайлар» Юнус Огуз. Шесть уже выдвинутых претендентов на пост президента Азербайджана не способны составить конкуренцию действующему главе государства на предстоящих выборах, это лишь иллюзия соперничества, указали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Решение об отказе от участия во внеочередных выборах президента Азербайджана было принято на состоявшемся 23 декабря V внеочередном съезде ПКНФА, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» член правления и заместитель председателя партии Айтекин Имранова.

По ее словам, данное решение связано с «отсутствием в стране условий для честного политического соревнования».

«Сегодня в Азербайджане избирательные комиссии находятся под полным контролем правящей силы. В стране подавляются свободы, в тюрьмах томится большое число политзаключенных, включая оппозиционных и гражданских активистов, журналистов. Все это - показатель отсутствия в стране демократических условий избирательной кампании», - отметила Имранова.

Информацию об отказе ПКНФА от участия в выборах подтвердил и Мирмахмуд Миралиоглу.

«Еще 17 декабря Высший меджлис партии принял решение об отказе от участия в выборах. Мы приняли решение не выдвигать своего кандидата и не участвовать в выборах из-за того, что избирательные комиссии всех уровней находятся под контролем власти, во всех них руководят назначенцы правящей партии. Это в контексте общей политической ситуации, крайне ограниченных условий для оппозиционных партий лишает участие в выборах всякого политического смысла», - сказал Миралиоглу корреспонденту «Кавказского узла».

Мирмахмуд Миралиоглу (Фаттаев) активно участвовал в национально-демократическом движении в конце 1980-х годов, а в 1990 году был избран депутатом Верховного совета Азербайджана. В 1995 году Миралиоглу стал депутатом Национального собрания Азербайджана первого созыва по пропорциональной системе от партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). В 2000 году Миралиоглу вновь был избран депутатом парламента по мажоритарной системе, однако отказался от мандата в знак протеста против фальсификации выборов. В том же году, после раскола в ПНФА, Миралиоглу вместе со своими сторонниками создал ПКНФА. На президентских выборах 2018 г. Миралиоглу сначала выдвинулся в претенденты на пост главы государства, но потом отказался от участия в выборах.

Избиркомы находятся под контролем правящей политической силы, согласен глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

«Избирательные комиссии в Азербайджане, начиная от ЦИК до участковых, формируется по принципу назначения одной трети членов партией парламентского большинства, другой трети – партиями парламентского меньшинства и еще одной трети – беспартийными депутатами. Однако с учетом того, выборы в Азербайджане проводятся не демократично, то все субъекты, формирующие избиркомы, представляют интересы правящей силы. К тому же во всех избиркомах председателями являются назначенцы правящей партии. Таким образом, арбитр политического соревнования фактически изначально находится на стороне кандидата от власти. Само это обстоятельство уже бросает тень на справедливость выборов, я уже не говорю о негативном политическом фоне для выборов, ограничении свободы собраний, арестах активистов и журналистов», - сказал Сулейманлы корреспонденту «Кавказского узла».

Оппозиционная партия "Мусават" 15 декабря отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции. 16 декабря оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) также приняла решение о бойкоте внеочередных президентских выборов, объяснив это отсутствием в стране условий для проведения свободных и справедливых выборов.

Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

На фоне подготовки к выборам власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

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