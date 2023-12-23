Азербайджанский журналист объявил об участии в выборах президента

23 декабря 2023, 14:54

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Главный редактор газеты "Олайлар" Юнус Огуз заявил о своем выдвижении на внеочередные выборы президента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. К 18 декабря были заявлены кандидатуры семи человек: самого Ильхама Алиева, депутатов парламента Фазиля Мустафы, Гудрата Гасангулиева и Рази Нуруллаева, главы "Центра социальных исследований" Захида Оруджа, председателя партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева и бывшего председателя Либерально-демократической партии Фуада Алиева. Для регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января.

Шесть претендентов на пост президента Азербайджана не способны составить конкуренцию действующему главе государства на предстоящих выборах, это лишь иллюзия соперничества, указали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Бывший председатель партии "Милли Вахдат" ("Национальное единство"), главный редактор газеты "Олайлар" Юнус Огуз сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на пост президента.

По словам Огуза, он решил участвовать в выборах по собственной инициативе и сейчас готовит документы для подачи в Центризбирком, пишет сегодня АПА.

Юнус Огуз заявил, что осуждает решение оппозиционных партий о бойкоте выборов, информирует сегодня Trend.

Оппозиционная партия "Мусават" 15 декабря отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции. 16 декабря оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) также приняла решение о бойкоте внеочередных президентских выборов, объяснив это отсутствием в стране условий для проведения свободных и справедливых выборов.

"Я осуждаю решение радикальной оппозиции бойкотировать выборы. Потому что эти президентские выборы - это не только внутренний вопрос страны, но и международное событие. […] Есть достаточно работы, которая должна быть проделана в новых реалиях, возникших после Отечественной войны [2020 года в Карабахе]. Перед нами стоят такие важные задачи, как строительные и восстановительные работы на оккупированных территориях, реализация государственной программы "Большое возвращение", обеспечение экономической устойчивости страны, дальнейшее повышение социального благосостояния населения. Моя цель в выдвижении кандидатуры на президентские выборы состоит в том, чтобы внести свой вклад в реализацию этих важных вопросов", - приводит слова Огуза агентство.

Напомним, что Юнус Огуз также баллотировался на президентских выборах 2003 года от партии "Милли Вахдат", но затем отозвал свою кандидатуру в пользу Ильхама Алиева.

Газета "Олайлар", которой руководит Огуз, в 2005 году вошла в избирательный блок "Независимые медиа-2005", учрежденный в преддверии выборов в парламент.

На предыдущих президентских выборах 2018 года из ныне выдвинутых альтернативных Ильхаму Алиеву кандидатов Захид Орудж занял второе место, набрав 3,11% голосов, Гудрат Гасангулиев оказался четвертым с 3,02% голосами, а Рази Нуруллаев последним, восьмым, получив 0,74% голосов.

На выборах 2013 года баллотировался только Гасангулиев, который занял четвертое место, набрав 1,99% голосов. На выборах 2008 года Гасангулиев также был четвертым, набрав 2,28 %, Фазиль Мустафа был третьим с 2,47%, Фуад Алиев был предпоследним, шестым, с 0,78% голосов. В выборах 2003 года участвовал Гасангулиев, и он был предпоследним, седьмым, набрав 0,55% голосов.

Гудрат Гасангулиев является депутатом парламента с 2003 года, Фазиль Мустафа - с 2005 года, Захид Орудж - с 2010 года. Эльшад Мусаев на последних пяти парламентских выборах баллотировался, но не проходил в парламент. В 2003 году он выдвигался в президенты, но не был зарегистрирован.

Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

На фоне подготовки к выборам власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

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