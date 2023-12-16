ПНФА объявила о бойкоте выборов президента Азербайджана

16 декабря 2023, 21:29

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Партия Народного фронта Азербайджана приняла решение о бойкоте внеочередных президентских выборов, объяснив это отсутствием в стране условий для проведения свободных и справедливых выборов.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Цель внезапного назначения выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи. 14 декабря правящая партия «Ени Азербайджана» выдвинула Алиева кандидатом в президенты. Лидер партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа и глава "Центра социальных исследований" Захид Орудж также заявили о выдвижении на внеочередные выборы президента Азербайджана.

15 декабря оппозиционная азербайджанская партия "Мусават" отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов на внеочередных президентских выборах, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции.

Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) на очередном съезде партии решила бойкотировать внеочередные президентские выборы. "После внутрипартийных обсуждений было принято решение о бойкоте выборов. Решение было поддержано абсолютным большинством делегатов съезда, только два участника проголосовали против", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе партии.

Решение о бойкоте вызвано отсутствием в стране условий для проведения свободных, справедливых выборов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер ПНФА Али Керимли. "В Азербайджане нет условий для свободного волеизъявления народа. Все фундаментальные права граждан грубо попираются – нет нормальных условий для свободной деятельности оппозиционных партий, в стране фактически запрещены митинги, медиа под прессингом власти, телевидение и радио контролируются режимом. Политические инакомыслие жестоко подавляется. За последний год число политзаключенных возросло вдвое и превышает уже 250. В последние недели проводятся массовые аресты журналистов, активистов. Признаюсь, несмотря на все это, у некоторых в партии еще были колебания относительно бойкота выборов. Но столь вызывающий арест Тофига Ягублу по беззастенчиво лживым обвинениям поставило точку в этих колебаниях", - сказал Керимли.

Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу неоднократно задерживался и пребывал в заключении. 14 декабря он был очередной раз задержан. Силовики при обыске в его доме обнаружили деньги, которые не принадлежали Ягублу, сообщила дочь политика. Оппозиционер привлечен в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве с крупным ущербом, подделке официальных документов и их использовании, выяснил адвокат. 15 декабря суд арестовал Ягублу на 4 месяца. Соратники назвали дело Ягублу политическим, сам он отвергает обвинения в мошенничестве и подделке документов для нелегальной миграции.

По мнению Керимли, "Ильхам Алиев не собирается проводить свободные, справедливые выборы". "После 20 лет правления он в очередной раз путем фальсификаций хочет продлить свою власть. Наша партия за свободные, справедливые, демократические выборы и мы всегда будем требовать такого честного соревнования. Однако в фальсификационном фарсе под названием "выборы", в этой имитации "демократии" мы не хотим участвовать. К этому же призовем тех, кто желает в стране перемен", - заявил Керимли.

Напомним, Ильхам Алиев занял должность президента в 2003 году. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей. При этом очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Алиев был избран президентом на семилетний срок 11 апреля 2018 года.

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