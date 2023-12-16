Число кандидатов в президенты Азербайджана выросло до трех

16 декабря 2023, 15:34

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Лидер партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа и глава "Центра социальных исследований" Захид Орудж заявили о выдвижении на внеочередные выборы президента Азербайджана вслед за действующим главой государства Ильхамом Алиевым.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. 15 декабря правящая партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатом в президенты своего председателя, действующего главу государства Ильхама Алиева.

Алиев стал первым кандидатом на выборах. Для регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января. Оппозиционная партия "Мусават" отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции.

Председатель партии «Великое созидание», глава парламентского комитета по культуре Фазиль Мустафа сообщил сегодня, что стал кандидатом в президенты. Решение о выдвижении его кандидатуры было принято сегодня на собрании Верховного меджлиса партии, пишет Turan.

Фазиль Мустафа возглавляет лояльную властям партию "Великое созидание" и является единственным ее депутатом. Мустафа - член азербайджано-иранской межпарламентской группы дружбы, в этом статусе он комментировал "Кавказскому узлу" перспективы взаимоотношений Азербайджана и Ирана на фоне возникшей напряженности.

Председатель правления "Центра социальных исследований" Захид Орудж также сообщил сегодня, что будет кандидатом на президентских выборах. По словам Оруджа, завтра (17 декабря) он представит свои документы в Центральную избирательную комиссию, информирует АПА.

Напомним, очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года.

Цель внезапного назначения выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

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