Алиев решил выдвигаться на выборы президента Азербайджана от партии

15 декабря 2023, 12:27

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Правящая партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатом на внеочередные президентские выборы действующего главу государства Ильхама Алиева.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Цель внезапного назначения выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Ильхам Алиев занял должность президента в 2003 году. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

Ильхам Алиев выдвинут правящей партией «Ени Азербайджан» кандидатом в президенты, такое решение принято сегодня на расширенном заседании правления партии, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Также, по его словам, принято решение о создании предвыборного штаба ПЕА и избраны полномочные представители кандидата в президенты.

Согласно Избирательному кодексу, кандидатов могут выдвигать "инициативные группы избирателей", политпартии и блоки политпартий. Общественные объединения также могут выдвигать кандидатов, создав инициативные группы избирателей.

Алиев стал первым кандидатом на выборах. Для регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17 мск) 8 января.

Напомним, очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года.

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