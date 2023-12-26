"Платформа III Республики" отказалась выдвигать кандидата в президенты Азербайджана

26 декабря 2023, 22:49

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Недавно созданная "Платформа III Республики" не будет выдвигать кандидата на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля или поддерживать кого-либо из претендентов, заявила политическая структура, призвав избирателей прийти на выборы, чтобы проголосовать против кандидатов от власти.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. К 18 декабря были заявлены кандидатуры семи человек: самого Ильхама Алиева, депутатов парламента Фазиля Мустафы, Гудрата Гасангулиева и Рази Нуруллаева, главы "Центра социальных исследований" Захида Оруджа, председателя партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева и бывшего председателя Либерально-демократической партии Фуада Алиева. Для регистрации кандидата требуется набрать 40 тысяч подписей избирателей, последний срок сдачи подписей - 18.00 (17.00 мск) 8 января.

ЦИК Азербайджана 26 декабря утвердил выдвижение кандидатами в президенты еще восемь претендентов.

В частности, утверждены кандидатуры Сарвана Керимова (занимался научной деятельностью), Матлаба Муталлимли (бывший депутат парламента), Абуталыба Самедова (бывший депутат парламента) Фикрета Юсифова (бывший министр финансов), Юсифа Багирзаде ( бывший депутат и бывший член ЦИК), Юнуса Огуза (главный редактор газеты "Олайла"), Арзумана Абдулкеримова (бывший зампред провластной партии "Отечества") и Гуламгусейна Алибейли (бывший депутат парламента, бывший глава Высшего меджлиса партии Народного фронта), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате ЦИК.

"Платформа III Республика" сегодня выступила с заявлением, в котором заявила о своей позиции в связи с предстоящими внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Группа азербайджанских активистов 8 декабря объявила о создании общественно-политической структуры "Платформа III Республики". По их мнению, после восстановления контроля над Карабахом стране необходима новая "посткарабахская" общественная повестка и переход от авторитаризма к демократии. 18 декабря "Платформа III Республики" предложила программу перехода от режима личной власти президента к парламентской республике, внешняя политика которой будет ориентирована на вступление в Евросоюз и НАТО.

В документе отмечается, что вновь учрежденная Платформа в настоящее время находится на этапе становления, представления себя обществу, разъяснения своих целей и задач и "не обладает необходимым кадровым потенциалом и финансовыми ресурсами для проведения избирательной кампании".

"Реальный избирательный процесс – сложная задача для любого политического института. Эта мера противодействия неизбежно требует достаточного общественного признания, многочисленных функционеров и активистов, которые могут осуществить такую кампанию. Но наша Платформа только создается и на данный момент не имеет таких возможностей по объективным причинам. Поэтому мы не видим смысла в формальном участии в выборах. Мы не выдвигаем кандидата в президенты на внеочередных президентских выборах", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" действующий председатель правления Платформы, директор Института демократических инициатив Акиф Гурбанов.

Наряду с этим, Платформа отмечает, что не видит в уже выдвинутых претендентах в президенты лиц, которые могли представлять ее ценности и способствовать политическим переменам. "Поэтому мы их не поддерживаем", - сказано в заявлении.

Авторы заявления также указали на отсутствие доверия в обществе к выборам. "К сожалению, граждане в нашей стране не доверяют институту выборов. Потому что нынешняя власть уже долгое время работает над разрушением веры людей в политический процесс. Это делается путем постоянной фальсификации выборов и дискредитации профессии политика. Общество пребывает в политической апатии и преодолеть его за короткий период, менее чем за два месяца, невозможно, тем более в обстановке ограничений свободы собраний, ассоциаций, медиа, возможностей для деятельности политических партий. Избирательный кодекс не допускает иного пути, кроме как проводить кампанию по сбору подписей "допотопными" способами обхода квартир, домов, в то время, хотя можно применять онлайн методы", - продолжил Гурбанов.

На фоне подготовки к выборам власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

Выборы назначены в условиях законодательных ограничения для деятельности НПО, медиа и политических партий, подчеркнули авторы заявления. "Закон «О неправительственных организациях» и нормативные акты по его применению создают препятствия для деятельности общественных объединений, в том числе в проведении мониторинга выборов. Закон о медиа устанавливает строгие ограничения для независимых и критических СМИ. Закон о политических партиях создает возможности для их деятельности в рамках, оставленных на усмотрение министерства юстиции. Если ко всем этим законодательным ограничениям добавить обоснованную обеспокоенность граждан по поводу несправедливости избирательных администраций, это сужает возможность честных выборов до минимума", - сказал соучредитель Платформы, глава Правового центра "Защитник" Самед Рагимли.

При этом Платформа "не отвергает полностью все шаги, связанные с выборами". "Участие в голосовании важно для сохранения навыков граждан делать свой выбор. Какими бы тяжелыми не были бы политические условия, избирательные традиции не должны быть утеряны. Их надо сохранить для благоприятных условий выборов в будущем. Поэтому наша Платформа поддерживает индивидуальное участие граждан в голосовании. Мы считаем важным участие в голосовании для защиты электоральных навыков. Но при этом наша принципиальная позиция, заключается в том, что поданные голоса на нынешних выборах не должны служить интересам действующей власти. Поэтому наша платформа призывает граждан не голосовать ни за одного из кандидатов действующей власти или поддерживающих ее претендентов. Мы поддерживаем преемственность электоральной традиции. Но мы против сохранения преемственности нынешней власти", - далее подчеркивается в заявлении.

Сама Платформа, как указывается в заключение документа, "не будет оставаться пассивной в период выборов и будет предлагать как в период избирательной кампании, так и после нее альтернативную повестку, связанную с целями этой структуры".

Оппозиционная партия "Мусават" 15 декабря отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции. 16 декабря оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) также приняла решение о бойкоте внеочередных президентских выборов, объяснив это отсутствием в стране условий для проведения свободных и справедливых выборов. Партия Классического народного фронта Азербайджана (ПКНФА) 24 декабря отказалась от участия в выборах.

Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

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