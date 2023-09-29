Гумбатов прекратил голодовку

29 сентября 2023, 13:45

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На 16-й день протестной голодовки заключенный колонии в азербайджанском поселке Бина активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиль Гумбатов прекратил акцию, поддавшись на уговоры жены и навестившего его адвоката.

Как сообщал "Кавказский узел", Агиль Гумбатов объявил голодовку, требуя от государства выплаты адресной социальной помощи его семье и лечения больных детей. Состояние Гумбатова ухудшилось в карцере на восьмые сутки голодовки, но, по данным адвоката, необходимой медпомощи ему не оказали и отказали в переводе в санчасть.

Напомним, Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. Его адвокат утверждал, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. 15 ноября 2021 года суд в Баку приговорил Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Агилю в колонии обещали выполнить его требования и поэтому 27 сентября он прекратил голодовку, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жена Гумбатова Айгюн.

"Здоровье Агиля расшатано, его мучают головные боли, тошноты, колики в животе. Мужа не перевели в тюремную больницу после 16-дневной голодовки которую он проводил в карцере. Начальство колонии обещает обеспечить его лекарствами и врачебной помощью", - добавила она.

Акция протеста не изменила решения Министерства труда и социального обеспечения граждан о лишении семьи Гумбатовых адресной социальной помощи по причине того, что в собственности семьи обнаружено транспортное средство (мотоцикл). которое, по мнению чиновников, можно использовать для заработка.

"Министерство не реагировало на голодовку мужа. Мне оттуда только советовали продать мотоцикл или переписать его на другого человека, чтобы в семье не числилось транспортное средство. Но Агил отказывается от этого условия, говорит, что вернется домой и будет продолжать собирать металлолом на мотоцикле с тележкой", - сказала Гумбатова.

Жалобы в суд против Министерства труда и соцзащиты населения семья не подавала. "Мы не верим в справедливость судебной системы", - сказала она.

Адвокат Гумбатова Фахраддин Мехтиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию супруги активиста.

Напомним, что 12 июля Агиль Гумбатов объявил голодовку в колонии, также протестуя против лишения его семьи социальных пособий. Администрация колонии пообещала выполнить его требования, и Гумбатов прекратил голодовку. 11 сентября супруга активиста сообщила, что он возобновил голодовку, требуя, чтобы его семье выплачивались социальные пособия. 14 сентября стало известно, что администрация колонии перевела Гумбатова в карцер.

23 мая на акции протеста в Баку жена Агиля Гумбатова Айгюн потребовала назначить социальное пособие семье с тремя детьми, оставшейся без средств к существованию. Чиновники сообщили, что пособия она лишена, так как семья владеет трехколесным мотоциклом, а значит, имеет средство заработка. В феврале 2022 года Губатова на акции протеста заявляла, что власти Азербайджана чинят препоны для оформления детских пособий. В Минсоцзащиты Азербайджана тогда пообещали помочь Гумбатовой.

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