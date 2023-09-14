Супруга Агиля Гумбатова сообщила о его переводе в карцер после начала голодовки

14 сентября 2023, 19:20

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Активист партии Народного франта Азербайджана Агиль Гумбатов, осужденный на 10 лет колонии, четвертые сутки продолжает голодовку ,его состояние ухудшается, но администрация колонии перевела его в карцер, сообщила его жена.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля осужденный на 10 лет активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиль Гумбатов объявил голодовку в колонии, протестуя против лишения его семьи социальных пособий. Позже администрация колонии пообещала выполнить его требования, и Гумбатов голодовку прекратил. 11 сентября супруга активиста сообщила, что Агиль Гумбатов возобновил голодовку, требуя, чтобы его семье выплачивались социальные пособия, а администрация колонии обеспечила его лечением.

23 мая на акции протеста в Баку жена Агиля Гумбатова Айгюн потребовала назначить социальное пособие семье с тремя детьми, оставшейся без средств к существованию. Чиновники сообщили, что пособия она лишена, так как семья владеет трехколесным мотоциклом, а значит, имеет средство заработка. В феврале 2022 года Губатова на акции протеста заявляла, что власти Азербайджана чинят препоны для оформления детских пособий. В Минсоцзащиты Азербайджана тогда пообещали помочь Гумбатовой.

Четвертые сутки осужденный на 10 лет лишения свободы активист партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов проводит голодовку в колонии № 2 в поселке Бина, протестуя против невыплаты его семье социального пособия и отсутствия полноценного лечения в колонии. По словам супруги активиста Айгюн Гумбатовой, администрация колонии заверила ее, что Гумбатов имеет возможность звонить семье, но сам не звонит, Гумбатова сочла эту информацию недостоверной.

По ее данным, муж продолжает голодовку, при этом его поместили в карцер, состояние Гумбатова с каждым днем ухудшается, сообщила она со ссылкой на сведения, полученные от другого заключенного колонии. "Перевод в карцер - это давление на мужа с целью заставить его прекратить акцию протеста", - сказала Айгюн Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла".

Новый адвокат Гумбатова Фахраддин Мехтиев обратился с заявлением в Пенитенциарную службу с просьбой разрешить встречу с его подзащитным, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана не ответили на письменный запрос "Кавказского узла" с просьбой пояснить причины отказа семье Гумбатовых в выплате пособия.

Правозащитник, сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли считает основания для отказа в выплате пособия, ранее озвученные министерством, неправильными, так как Агиль Гумбатов не может использовать мотоцикл для заработка, а его жена смотрит за тремя детьми, один из которых болен, поэтому работать не в состоянии.

"Адресная социальная помощь государством в размере 272 маната в месяц (160 долларов США) была этой семье назначена и четыре месяца Гумбатовы ее получали, но потом под предлогом наличия в семье транспортного средства помощь прекратили. Айгюн Гумбатова получает пособие по болезни на одного больного ребенка, больного аутизмом, в размере 300 манатов в месяц (176 долларов США) . По закону "О государственной адресной социальной помощи", если на одного члена семьи приходится меньше 300 манатов, то государство должно выплачивать им пособие. С учетом осужденного мужа, сейчас в семье проживает четыре человека ( Айгюн Гумбатова и трое детей). Получаемое пособие на одного ребенка составляет 300 манатов, эта сумма в четыре раза меньше минимальной суммы (1200 манат) которую должна иметь ежемесячно семья из четырех человек, чтобы не получать адресную социальную помощь от государства. Но из-за имеющегося у них бесполезного мотоцикла семья лишена государственной поддержки", - объяснил Мираламли.

Айгюн Гумбатова сообщила о задержании жителя поселка Мардакян, отправлявшего ей по телефону сообщения с оскорблениями. В них содержались угрозы с требованиями не жаловаться президенту. В полиции ей сказали, что автор сообщений страдает психическим заболеванием. Однако Гумбатова считает, что полицейские пытаются ввести ее в заблуждение, чтобы автор оскорбительных сообщений избежал наказания.

В министерстве внутренних дел корреспонденту "Кавказского узла" не ответили на вопросы о судьбе задержанного, присылавшего Гумбатовой угрожающие и оскорбительные СМС.

Напомним, Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. Его адвокат утверждал, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. 15 ноября 2021 года суд в Баку приговорил Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор оппозиционеру. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

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