11 сентября 2023, 12:29

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Активист партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов возобновил голодовку в колонии с требованием, чтобы власти обеспечили его семью социальными выплатами.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июля осужденный на 10 лет активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиль Гумбатов объявил голодовку в колонии, протестуя против лишения его семьи социальных пособий. Позже администрация колонии пообещала выполнить его требования и Гумбатов голодовку прекратил.

Агиль Гумбатов с сегодняшнего дня возобновил голодовку в колонии с требованием, чтобы его семье выплачивались социальные пособия. Также он требует, чтобы администрация колонии обеспечила его лечением, сообщила супруга активиста Айгюн Гумбатова.

Она подчеркнула, что руководство колонии не выполнило требования Гумбатова, хотя обещало. "Мужа обманули, он прервал акцию протеста, но наши требования не выполнены. Я все еще не получаю социальное пособие, у нас нет средств на ремонт дома, находящегося в ветхом состоянии, и на оплату коммунальных услуг. У нас трое больных детей, я не работаю и не получаю от государства помощь", – сказала Айгюн Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла".

Она также сообщила о задержании жителя поселка Мардакян, отправлявшего ей по телефону сообщения с оскорблениями. В них содержались угрозы с требованиями не жаловаться президенту.

Айгюн Гумбатова также рассказала, что на днях ее пригласила полиция поселка Мардакян и показала ей автора сообщений. В полиции сказали, что автор сообщений страдает психическим заболеванием. Однако Гумбатова считает, что полицейские пытаются ввести ее в заблуждение, чтобы автор оскорбительных сообщений избежал наказания.

Сотрудник пресс-службы Пенитенциарной системы Азербайджана отказался комментировать возобновление голодовки Агилем Гумбатовым.

Напомним, Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. Его адвокат утверждал, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. 15 ноября 2021 года суд в Баку приговорил Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор оппозиционеру. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

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