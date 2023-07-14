Власти Азербайджана проигнорировали протест семьи Гумбатовых

14 июля 2023, 20:02

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Представители Минтруда Азербайджана не связывались с женой осужденного на 10 лет оппозиционера Айгюн Гумбатовой после того, как Агиль Гумбатов объявил голодовку в колонии, протестуя против лишения семьи социальных пособий. Айгюн провела пикет у колонии с требованием освобождения мужа.

"Кавказский узел" писал, что 12 июля осужденный на 10 лет активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиль Гумбатов объявил голодовку в колонии, протестуя против лишения его семьи социальных пособий, при этом руководство колонии поместило его в карцер, сообщила супруга активиста Айгюн Гумбатова. 23 мая она на акции протеста в Баку потребовала назначить социальное пособие семье с тремя детьми, оставшейся без средств к существованию. Чиновники сообщили, что пособия она лишена, так как семья владеет трехколесным мотоциклом, а значит, имеет средство заработка. В феврале 2022 года Губатова на акции протеста заявляла, что власти Азербайджана чинят препоны для оформления детских пособий. В Минсоцзащиты Азербайджана тогда пообещали помочь Гумбатовой.

Член партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. Его адвокат утверждал, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. 15 ноября 2021 года суд в Баку приговорил Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор оппозиционеру. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Айгюн Гумбатова 13 июля провела акцию протеста у дверей колонии в поселке Бина, вблизи Баку. Она сообщила, что представители колонии вначале обещали ей устроить свидание с мужем, потом сказали, что начальник колонии ее примет и выслушает жалобу. Но обещания не выполнили. Айгюн с детьми вернулись домой. На акции журналистов не было, несмотря на приглашения. Персонал колонии относился к женщине и детям уважительно.

"Журналисты мне сказали, что им звонили из полиции и предупредили, что если будут освещать мои акции протеста, журналистов накажут. Поэтому пресса мои акции не освещает", - сказала Айгюн Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, после начала голодовки ее мужа в колонии, никто из представителей Министерства труда и социального обеспечения населения к ней не обращался и не встречался. "На следующей неделе я проведу акцию протеста, так как мое молчание не помогает решению проблемы моего мужа. Только активными действиями я могу добиться его освобождения", - сказала Айгюн Гумбатова.

Она сообщила, что ее муж добивается встречи с адвокатом. Однако, по ее данным, адвокат Немат Керимли не может получить разрешения из колонии на встречу.

Адвокат Немат Керимли сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что после февральского слушания дела Гумбатова в Верховном суде правовые отношения с ним завершены и адвокат более не может осуществлять защиту осужденного по причине прекращения действия договора с ним.

В ПНФА подтвердили, что полномочия Немата Керимли прекращены. Но тем не менее адвокат Керимли будет обращаться в Европейский суд по правам человека с иском против Азербайджана по делу Гумбатова. Вопрос заключения договора с адвокатом для продолжения оказания Гумбатову юридической защиты, "рассматривается", сказали в партии корреспонденту "Кавказского узла".

Руководство колонии нарушило закон, поместив проводящего голодовку заключенного в карцер, так как этим ухудшились условия содержания ослабшего от голода человека, подчеркнул адвокат Намизад Сафаров, знакомый с делом Гумбатова

Он считает, что отказав семье Гумбатовых в выдаче государственного пособия полагающегося за низкую экономическую обеспеченность семьи, и увязав отказ с наличием в семье мотоцикла, которое может применяться для заработка, министерство труда и социальной защиты выполнило требование закона “О социальных выплатах", также как поступило с сотнями инвалидов и ветеранов войны.

"Но этот закон несправедлив и нарушает нормы прав человека. У Гумбатовых и сотен таких же обделенных законом семей не осталось правовых механизмов добиться от государства возобновления выплаты им социального пособия", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".