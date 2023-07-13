Оппозиционер Агиль Гумбатов объявил голодовку в заключении

13 июля 2023, 02:55

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Азербайджанский оппозиционер Агиль Гумбатов объявил голодовку в тюрьме, протестуя против прекращения выплаты адресной социальной помощи его семье.

"Кавказский узел" писал, что 23 мая супруга осужденного на 10 лет активиста партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова Айгюн Гумбатова на акции протеста в Баку потребовала назначить социальное пособие семье с тремя детьми, оставшейся без средств к существованию. Чиновники сообщили, что пособия она лишена, так как семья владеет трехколесным мотоциклом, а значит имеет средство заработка. В феврале 2022 года Губатова на акции протеста заявляла, что власти Азербайджана чинят препоны для оформления детских пособий. В Минсоцзащиты Азербайджана тогда пообещали помочь Гумбатовой.

Член партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. Его адвокат утверждал, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. 15 ноября 2021 года суд в Баку приговорил Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор оппозиционеру. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиль Гумбатов 12 июля объявил голодовку в исправительном учреждении №2 Пенитенциарной службы Азербайджана, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его супруга Айгюн Гумбатова.

Причиной голодовки, по ее словам, стало прекращение выплаты семье адресной социальной помощи. После того, как Агиль Гумбатов подал официальное заявление о голодовке руководству колонии, его поместили в штрафную камеру, добавила жена оппозиционера.

По словам Айгюн, адресная социальная помощь семье не выплачивается с 1 мая. «Нам, как малообеспеченной семье, полагается адресная социальная помощь. У меня трое детей, один с хроническим заболеванием, из-за ухода за больным ребенком я не могу работать. После ареста Агиля единственным стабильным источником нашего существования была адресная социальная помощь. После акций протеста год назад я добилась выплаты пособия, нам выплачивали по 282 манат (около 165 долларов США) в месяц. С 1 мая нам перестали платить эту сумму под предлогом того, что у нас трехколесный мотоцикл», - напомнила супруга оппозиционера.

Позднее сотрудники министерства труда и социальной защиты заверили Гумбатову, что ее семья может получать пособие в большем размере - около 450 манат (около 264 долларов).

«Мне сказали написать заявление об отказе 282 манат. Теперь я не получаю ни этой суммы, ни 450 манат, мы оказались очень тяжелом положении. Эти два месяца мы жили благодаря помощи добрых людей. В нашем доме сыро, из-за этого дети часто болеют. Врачи говорят, если не вылечить своевременно, то у них будет астма, но денег на лечение нет, а тут еще пособия нас лишили», - рассказала Айгюн Гумбатова.

В Пенитенциарной службе "Кавказскому узлу" заявили, что не располагают информацией о голодовке Агиля Гумбатова. Представители Минтруда оказались недоступны для комментариев.

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