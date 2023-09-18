Защита потребовала госпитализации Агиля Гумбатова

18 сентября 2023, 17:03

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Состояние осужденного азербайджанского активиста Агиля Гумбатова ухудшилось в карцере на восьмые сутки голодовки, но необходимой медпомощи ему не оказывают и отказали в переводе в санчасть, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Агиль Гумбатов, осужденный на 10 лет лишения свободы, объявил голодовку в колонии, протестуя против лишения его семьи социальных пособий. Администрация колонии пообещала выполнить его требования, и Гумбатов прекратил голодовку. 11 сентября супруга активиста сообщила, что он возобновил голодовку, требуя, чтобы его семье выплачивались социальные пособия. 14 сентября стало известно, что администрация колонии перевела Гумбатова в карцер.

23 мая на акции протеста в Баку жена Агиля Гумбатова Айгюн потребовала назначить социальное пособие семье с тремя детьми, оставшейся без средств к существованию. Чиновники сообщили, что пособия она лишена, так как семья владеет трехколесным мотоциклом, а значит, имеет средство заработка. В феврале 2022 года Губатова на акции протеста заявляла, что власти Азербайджана чинят препоны для оформления детских пособий. В Минсоцзащиты Азербайджана тогда пообещали помочь Гумбатовой.

Агиль Гумбатов восьмые сутки продолжает голодовку, требуя от государства выплаты адресной социальной помощи его семье и лечения больных детей, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Айгюн Гумбатова. "Один ребенок болен аутизмом, двое из-за постояяной сырости и холоде в доме кашляют, есть угроза заболевания астмой", - сказала она.

Адвокат Фахраддин Мехтиев сообщил, что сегодня встречался в колонии с Агилем Гумбатовым, и тот просил передать жене, которая призвала его прекратить голодовку, что продолжит акцию до выполнения его требований.

"Руководство колонии наказало Гумбатова за акцию протеста переводом его в карцер. На мое требование разместить осужденного в санчасти колонии в связи с голодовкой начальство сказало, что не имеет такой возможности. Медицинского лечения голодающему не оказывается, условия в карцере не соответствуют здоровью Агиля, я заметил, что его состояние ухудшилось. В то время, как жена заявляет о восьмом дне голодовки, в колонии считают, что Гумбатов голодает шесть суток", - сказал Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что руководство колонии обещало обеспечить осужденному возможность телефонных разговоров с женой.

В пресс-службе Пенитенциарной службы не ответили на запрос о состоянии Гумбатова, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. Его адвокат утверждал, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. 15 ноября 2021 года суд в Баку приговорил Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. 7 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

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