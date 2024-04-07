Азербайджанский оппозиционер Керимли осужден на шесть лет лишения свободы

07 апреля 2024, 13:53

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Суд в Баку приговорил 20-летнего члена оппозиционной партии Эльбаи Керимли к шести годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном обороте наркотиков. Активист в суде назвал дело сфабрикованным.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльбаи Керимли был задержан в августе 2023 года и арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Керимли отверг обвинение и заявил, что его преследуют за сделанную им надпись на постаменте памятника Гейдару Алиеву - отцу президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Эльбаи Керимли 20 лет, в ПНФА он вступил за несколько месяцев до ареста, рассказал в январе член президиума высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн. "Молодой человек работал курьером по доставке пищи. Он живет один, у него нет родителей, близких родственников. Причиной же ареста стало написание им на памятнике Гейдару Алиева надписи: "Сталин". Полицейские его сразу схватили, и потом против него было сфабриковано уголовное дело по обвинению в незаконном обороте наркотиков", - сказал Гусейн.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 5 апреля признал Эльбаи Керимли виновным по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) и приговорил его к шести годам лишения свободы, сообщил сегодня корреспоненту "Кавказского узла" член президиума Высшего меджлиса ПНФА Ильхам Гусейн.

"Эльбаи заявил в суде, что обвинение против него сфабриковано. Он сказал, что истинной причиной его ареста является написание им слова «Сталин» на памятнике Гейдару Алиеву. Эльбаи рассказал, что в полиции на него оказывалось физическое давление и в конечном итоге молодого человека поставили перед выбором – признаться либо в «торговле наркотиками», либо «незаконном хранении оружия». И он выбрал первое, вынужденно оговорив себя. В последующем, после перевода в СИЗО, Эльбаи отвергал обвинение, он даже проводил голодовку протеста против незаконного преследования, но тщетно. Суды в Азербайджане необъективны. А ПНФА является основной мишенью репрессий властей. В настоящее время по уголовным делам в тюрьмах находятся 11 членов ПНФА, и все они арестованы по политическим мотивам", - рассказал Гусейн.

3 апреля ПНФА осудила власти Азербайджана за репрессии против критиков и призвала международное сообщество ввести адресные санкции в отношении азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к политически мотивированным арестам. Число содержащихся под арестом активистов ПНФА достигло 11, заявила партия.

По делу Эльбаи Керимли не было проведено объективного следствия, считает его адвокат Немат Керимли. "Фактически Эльбаи Керимли был осужден на основе показаний самих полицейских, задержавших его. Молодой человек заявил, что дал признательные показания под давлением полицейских. Но суд оставил это без внимания", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Суд не удовлетворил ходатайства защиты с просьбами запросить у полиции источник информации о наличии Керимли наркотиков и выяснить, почему следствие не установило потенциальных поставщиков наркотиков и клиентскую базу Керимли, отметил он. "Сам Керимли сказал, что его арестовали по политическим мотивам – за то, что сделал надпись на памятнике Гейдару Алиеву", - сказал адвокат, добавив, что защита подаст апелляционную жалобу на приговор.

В связи с выходным днем в Бакинском суде по тяжким преступлениям получить комментарии не удалось. Представители стороны обвинения также оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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