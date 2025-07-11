Участники акции в Тбилиси распространяют письма политзаключенных

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Протестующие в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели в 226-й день непрерывных протестов. Родственники политзаключенных представили на акции второй номер газеты с их письмами.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля, в 225-й день протестов, протестующие в Тбилиси, Батуми и Зугдиди вышли на ежедневные акции с портретами 19-летнего студента Сабы Джикии, приговоренного к 4,5 года лишения свободы.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Сторонники евроинтеграции Грузии вновь собрались сегодня у здания парламента и перекрыли движение по проспекту Руставели на 226-й день непрерывных протестов, передает Publika.

Родители узников совести провели на проспекте Руставели презентацию второго номера газеты «Голос свободы из тюрьмы» - в ней опубликованы письма арестованных за участие в протестах. Газету близкие политзаключенных раздают гражданам во время акций протеста в разных регионах страны, отмечает NEWS.On.ge.

Ранее днем проспект Руставели у здания парламента был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов - прокуратура Грузии сообщила, что там проводятся следственные действия в связи с событиями «Ночи Гаврилова» 20–21 июня 2019 года.

По информации ведомства, Европейский суд по правам человека вынес решение по делу, которое касается возможного превышения полномочий с применением силы и оружия со стороны полицейских, которые участвовали в разгоне протестов в ту ночь. Дело до сих пор находится на расследовании в тбилисском следственном отделе прокуратуры, при этом ЕСПЧ установил нарушение прав пострадавших по статье 3 Европейской конвенции (запрещение пыток) и обязал государство провести следственные действия.

В июне 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента Грузии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. ЕСПЧ признал нарушения статьи о запрете пыток при разгоне акции в "ночь Гаврилова" и обязал власти страны выплатить 26 заявителям компенсации от 1800 до 15000 евро. Суд также потребовал провести расследование и назвать ответственных за разгон мирной акции протеста.

«С учетом решения и рекомендаций Страсбургского суда, с целью обеспечения эффективного расследования, на проспекте Руставели проводятся следственные действия с участием пострадавших. Это позволит следствию полностью восстановить картину преступления и установить возможных виновных», - цитирует заявление прокуратуры “Новости-Грузия”.

В сентябре 2024 года Европейский суд по правам человека констатировал, что власти Грузии не расследовали обстоятельства разгона протестов в "ночь Гаврилова", после чего жалобы пострадавших были переданы на рассмотрение Большой палате суда.

Во время разгона протестов в Тбилиси в июне 2019 года одним из пострадавших оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов. "Первые пули я получил, когда попытался оказать помощь раненому человеку. Я вел съемку на ступенях парламента, когда рядом упал молодой человек - лет 25-28. У человека было ранение - из отверстия от пластиковой пули свисала кишка. Тогда по мне в спину и ногу ударило несколько резиновых пуль. После того как мы донесли раненого до безопасной зоны, я попробовал призвать полицию прекратить обстрел. В меня начали стрелять. Попали в живот, в ухо и темя", - приводятся его слова в материале "Кавказского узла" "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

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