Приговор Сабе Джикии возмутил участников акций протеста в Грузии

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Протестующие в Тбилиси, Батуми и Зугдиди вышли на ежедневные акции с портретами 19-летнего студента Сабы Джикии, приговоренного сегодня к 4,5 года лишения свободы. В Тбилиси активисты в 225-й день подряд перекрыли движение по проспекту Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля, в 224-й день протестов, участницы женского марша в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели с требованием освободить политзаключенных. Сегодня суд в Тбилиси приговорил 19-летнего участника протестной акции Сабу Джикию к 4,5 года заключения за удар ногой сотрудника спецназа, хотя потерпевший заявлял, что не получил повреждений.

Движение по проспекту Руставели у здания парламента в Тбилиси вновь перекрыто сегодня, в 225-й день протестов, передает NEWS.On.ge.

К акции на проспекте Руставели традиционно присоединились участники ежедневной акции у здания Общественного вещателя - они требуют, чтобы канал предоставил эфир членам семей политзаключенных, сообщает Publika.

Акция прошла у нового здания телекомпании. Участники акции заявили, что именно на Общественном вещателе особенно должен звучать голос совести и политических заключенных, так как это единственный канал, который имеет возможность освещать судебные заседания, передает Tbilisi_life.

Протестующие в Тбилиси и других городах выразили возмущение суровым приговором, вынесенным сегодня Сабе Джикии. В Батуми активисты вышли на акцию у дома правительства Аджарии с плакатами в его поддержку, а в Зугдиди, родном городе активиста, прошла акция с его портретами.

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