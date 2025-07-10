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12:26, 10 июля 2025

Активист из Грузии осужден по делу о нападении на полицейского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил участника протестной акции Сабу Джикию к 4,5 года заключения за удар ногой сотрудника спецназа. Потерпевший заявлял в суде, что не получил никаких повреждений.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси. 

Суд признал  19-летнего Сабу Джикия виновным в нападении на полицейского. Решением судьи Тбилисского городского суда Тамар Мчедлишвили, Джикия приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. По словам судьи,  показания допрошенных на судебном заседании свидетелей подтвердили, что лицом, ударившим полицейского ногой, был Саба Джикия. Решение судьи вызвало недовольство присутствовавших в зале, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

При этом потерпевший, сотрудник спецназа Бека Готиашвили, ранее заявил, что не получил никаких телесных повреждений, пишет Publika.

"Мне грозит от 4 до 7 лет тюрьмы — молодость пройдет за решеткой. Но даже в этом есть светлая сторона — я приобрел новую семью, познакомился с потрясающими ребятами, понял, что значит свобода, и у меня будет отличная история, которую я расскажу своим внукам. Я нахожусь на правильной стороне истории. Я готов, я держусь. Мне неприятно видеть слезы в ваших глазах. Улыбнитесь вместе со мной", - процитировало издание последнее слово активиста перед оглашением приговора.

12 июля в Зугдиди, откуда родом Джикия, намечена акция протеста, говорится в другой публикации.

Нападение, которое вменяется в вину Джикии, произошло 30 ноября 2024, когда акции переросли в столкновения между полицейскими и протестующими, пишет "Новости Грузия".

Обвинение Сабе Джикия было предъявлено по части 1 статьи 353 о нападении на сотрудника полиции, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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