Дело о разгоне протестующих в "ночь Гаврилова" передано Большой палате ЕСПЧ

24 сентября 2024, 16:52

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Европейский суд по правам человека подчеркнул отсутствие эффективного расследования разгона протестов в "ночь Гаврилова" и передал на рассмотрение Большой палате жалобы пострадавших. Судьи в частности должны установить, насколько власти Грузии ответственны за силовой разгон протестов и применение пыток, заявила "Ассоциация молодых юристов".

Как писал "Кавказский узел", в июне 2019 года силовики разогнали протестующих у здания парламента Грузии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции были обвинены в превышении полномочий при разгоне акции. Эти протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. ЕСПЧ признал нарушения статьи о запрете пыток при разгоне акции в "ночь Гаврилова" и обязал власти страны выплатить 26 заявителям компенсации от 1800 до 15000 евро. Суд также потребовал провести расследование и назвать ответственных за разгон мирной акции протеста.

Европейский суд по правам человека 23 сентября передал на рассмотрение Большой палате дело пострадавших во время разгона акции протеста 20 июня 2019 года. В ЕСПЧ обратилось 26 пострадавших, 7 мая суд счел, что государство нарушило Европейскую конвенцию по правам человека – запрет на пытки, свободу выражения мнений, свободу собраний объединений и постановил выплатить им 153 тысячи евро. В рамках дела НПО представляет интересы 22 человек - 11 сотрудников СМИ, 10 участников акции протеста, которые пользовались правом на проведением мирных собраний и одного человека, который случайно оказался в центре событий.

"Суд отметил, что государство не провело эффективного расследования, поэтому поручил правительству провести расследование, а в отношении остальных статей было отмечено, что нарушения, основанные на принципе субсидиарности, будут оцениваться после проведения расследования", - говорится в сообщении неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов», направленном корреспонденту «Кавказского узла» 24 сентября.

В частности, суд выявил, что по прошествии четырех с половиной лет следствие не пришло ни к какому выводу; государство не дало оценку ответственности руководящих лиц и не провело анализ ситуации; также нет полноценного официального отчета о хронологии событий и об операции разгона акции. .

НПО указывает, что дела передаются в Большую палату в исключительных случаях. «Согласно Конвенции, дело должно поднимать серьезные вопросы толкования или применения Европейской конвенции или ее протоколов или другие важные вопросы общего значения", - подчеркивается в сообщении.

Представитель группы международного правопроизводства Ассоциации молодых юристов Давид Джавахишвили пояснил, что суд уже установил нарушение в процедурной части закона по статье о запрете на пытки, теперь важно, как пройдет рассмотрение по другим статьям. "Суд должен дать ответ: включено ли было государство и несет ли ответственность за нарушение запрета на пытки", - сказал он в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Жалобы пострадавших во время акции протеста 20-21 июня 2019 года, как и во время акций протеста против принятия закона об иноагентах, указывают на системные проблемы, выявляемые во время разгона акций протеста. подчеркнул Джавахишвили. "В результате становится ясно, что у государства до сих пор нет эффективной, правозащитной политики управления демонстрациями", - указано в заявлении НПО.

Напомним, при разгоне акции в ночь с 20 на 21 июня 2019 года полиция открыла огонь по толпе, пролилась кровь. Хотя пули были резиновыми, люди получили серьезные ранения. Одним из пострадавших оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов. "Первые пули я получил, когда попытался оказать помощь раненому человеку. Я вел съемку на ступенях парламента, когда рядом упал молодой человек - лет 25-28. Я помог нескольким людям взять его и донести до медиков. У человека было ранение - из отверстия от пластиковой пули свисала кишка. Тогда по мне в спину и ногу ударило несколько резиновых пуль. После того как мы донесли раненого до безопасной зоны, я попробовал призвать полицию прекратить обстрел. В меня начали стрелять. Попали в живот, в ухо и темя", - приводятся его слова в материале "Кавказского узла" "Беслан Кмузов: как расстреливали демонстрантов в Тбилиси".

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