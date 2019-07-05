Арест Исаковой поднял вопрос выдачи справок об инвалидности в Чечне

05 июля 2019, 21:31

Жительница Грозного Лизан Исакова и ее сын арестованы по делу о мошенничестве со статусом инвалида. У Исаковой была официальная справка об инвалидности, ее дело должно привести к коррумпированным чиновникам, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 47-летняя Лизан Исакова обратилась в Правозащитный центр "Мемориал" с жалобой на отсутствие помощи от властей. Женщина сообщила, что она парализована и потеряла зрение, а власти отказываются переселять ее из аварийного дома, хотя спикер парламента Чечни Магомед Даудов распорядился улучшить ее условия жизни еще в 2017 году.

Жительница Грозного Лизан Исакова и ее взрослый сын стали подозреваемыми в деле о мошенничестве. Исакова и ее сын 3 июля были задержаны и взяты под стражу, им может грозить до 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом. Сюжет об Исаковой продолжительностью более 19 минут был показан в эфире местного телевидения днем ранее, 2 июля, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как следует из сюжета, Лизан Исакова на протяжении нескольких лет обращалась в различные инстанции, представляясь инвалидом. На кадрах видео женщина, лежа на кровати, заявляет, что она парализована, а после нескольких инсультов потеряла зрение. Исакова требовала улучшения жилищных условий, и в 2017 году власти Чечни предоставили ей материальную помощь: Исаковой выделили более 600 тысяч рублей, а ее квартиру отремонтировали и обставили новой мебелью.

Этой помощью Исакова осталась недовольна: она требовала, чтобы ей предоставили еще одну квартиру, чтобы они с сыном могли жить отдельно. "По закону мне полагались несколько лимонов (миллионов рублей - прим. "Кавказского узла")", - говорит Исакова на видео, споря с помощником мэра Мансуром Абдулаевым. Как утверждается в сюжете, врачи при обследовании Исаковой не выявили у нее нарушений, которые приводят к параличу конечностей, а от исследования внутренних органов женщина сама отказалась. Перед камерой Исакова утверждала, что страдает от заболеваний внутренних органов.

Местные власти заподозрили Исакову в мошенничестве и установили в ее квартире скрытые камеры видеонаблюдения. В репортаже подчеркивалось, что камеры были установлены по решению суда. На записях с этих камер видно, что Лизан Исакова без видимых затруднений сама ходит по квартире и занимается домашними делами, а ее сын сворачивает после ухода посетителей инвалидную коляску. Авторы сюжета особо обратили внимание, что в судьбе Исаковой участвовал Правозащитный центр "Мемориал".

Первый замдиректора ЧГТРК «Грозный» Ильман Вахидов в эфире телеканала выразил уверенность, что «Мемориал» был осведомлен о реальном состоянии здоровья Исаковой и использовал ее, "чтобы очернить деятельность государственных органов".

Власти Чечни устроили из разоблачения Исаковой политическое телешоу, отметили жители республики. «В принципе это такой обычный вид мошенничества: человек притворился инвалидом, получил какие-то средства, помощь от властей. Все это, по большому счету, должно быть интересно [только] правоохранительным органам. Но у нас из этой ситуации устроили телевизионное шоу с претензиями в адрес либеральных СМИ и правозащитных организаций», - сказал местный активист Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

"Мемориал": власти Чечни подтвердили факт инвалидности Исаковой

После обращения Лизан Исаковой в ПЦ "Мемориал" правозащитники делали запрос в официальные органы Чечни и получили информацию, что женщина признана инвалидом, рассказала адвокат Галина Тарасова корреспонденту «Кавказского узла».

В сообщении на сайте парламента Чечни также была информация, что Исакова признана инвалидом, «обращалась за помощью к властям» и «были даны поручения об оказании помощи». Обстоятельства, которые стали известны теперь, ставят под сомнение и инвалидность Исаковой, и необходимость помощи ей, отметила Тарасова.

«Однако это вопрос к органам, которые дали Исаковой группу инвалидности, ведь необходимо было провести освидетельствование, анализы. Мы работаем с документами, которые люди нам прислали, а разбираться по существу уже должны иные органы», - сказала Тарасова.

Для установки камеры в доме Исаковой должно быть соответствующее решению суда, однако у правозащитников нет подтверждения, что такое решение было. «У нас нет данных, на законных основаниях была проведена запись или нет. В России право на изображение охраняется законом, в рамках гражданско-правовых отношений или оперативно-розыскных мероприятий публиковать такую запись нельзя. Однако другое дело, если решение суда принято в рамках доследственной проверки или в рамках уголовного дела», - отметила она.

Дело Исаковой должно привести к коррумпированным чиновникам

Остается неясным, на каких основаниях Исаковой была выдана справка об инвалидности Исаковой, отметила правозащитница Асет Мальсагова.

«Конечно, человеческий фактор есть везде, подкупить [ответственного чиновника] всегда можно. Однако с подобными случаями я не сталкивалась, в обществе это также не муссируется, широкого обсуждения нет. О существовании статистики [уголовных дел о фиктивной инвалидности] я тоже не слышала. Стоит отметить, что инвалидность Исаковой подтверждается многими справками, в частности, о нескольких инсультах», - сказала Мальсагова рассказала «Кавказскому узлу».

Согласно закону об оперативно-розыскной деятельности, установка скрытой камеры с целью выявления преступления разрешается исключительно по решению суда; установить камеру имеют право только сотрудники правоохранительных органов, которым закон позволяет проникнуть в жилище, рассказал адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

«Установка разрешается, если рассматривается дело средней и большей тяжести. Мошенничество под [эту категорию дел] подходит», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла»

Уже после фиксации происходящего в помещении суд в обязательном порядке должен допросить сотрудников, установивших камеру. «Они должны рассказать о цели установки», - пояснил Черноусов.

Случаи получения фиктивной инвалидности единичны и серьезного экономического ущерба для государства они не влекут, хотя за решением об инвалидности Исаковой может стоять коррупционная схема, отметил он. «Встает вопрос, как женщина получила инвалидность, каким образом комиссия это постановила, ведь симулировать паралич явно не получится. Возможны дача взятки, получение взятки, превышение должностных полномочий. Вполне возможно, что раздача инвалидности была поставлена на поток», - сказал Черноусов.