12:00, 10 апреля 2026

Арестованы три предполагаемых боевика группировки Басаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики отчитались о задержании трех человек в Астраханской и Московской областях. Двум из них предъявлено обвинение по делу о рейде боевиков Басаева на Дагестан, третьему - в участии в атаке на псковских десантников в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно рапортуют об уголовном преследовании предполагаемых участников группировки Шамиля Басаева и Хаттаба. Так, в мае 2025 года силовики отчитались о задержании четырех мужчин, подозреваемых в причастности к нападению боевиков Басаева и Хаттаба на российских военных.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли более 1000 вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

О задержании трех граждан России, которых силовики считают бывшими участниками группировки Басаева и Хаттаба, сегодня отчиталась на своем сайте ФСБ.

Согласно публикации, Хадис Халилов и Али Алиев, оба 1975 года рождения, подозреваются в участии в вооруженном вторжении боевиков в Дагестан, а Турко Болтиев, 1974 года рождения, - в участии в атаке на псковских десантников.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

"Указанные лица задержаны по адресам пребывания в Астраханской и Московской областях и доставлены в орган предварительного следствия, где им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уголовные дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, а дела фабрикуются и в отношении невиновных, заявила "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них", - сказала она.

Сотрудник полиции во время задержания. Иллюстрация Правозащитники усмотрели элемент пропаганды в новых арестах по делу об атаке на псковских десантников в Чечне

Напомним, 63-летнего жителя Грозного Алавди Батыкаева силовики также обвинили в нападении на псковских десантников. Грозненец заявил о своей невиновности, а его адвокат - об отсутствии доказательств в материалах дела. Однако в сентябре 2024 года военный суд приговорил Алавди Батыкаева к 16 годам колонии строгого режима.

При этом никто из потерпевших не смог опознать Батыкаева, а их рассказы о ходе боя принципиально противоречили показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела, заявили в ноябре 2023 года адвокат Батыкаева и правозащитник Оюб Титиев.

Они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком

"Показания трех засекреченных свидетелей одинаковы: они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком и лично с ними не были знакомы, однако даже помнят имена", - отметил тогда Оюб Титиев.

Показания потерпевших по делу о гибели псковских десантников используются в каждом уголовном деле по этому поводу и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, указали ранее правозащитники.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Автор: "Кавказский узел"

