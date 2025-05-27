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13:55, 27 мая 2025

Четыре жителя юга России задержаны по делу об атаке Басаева на Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержания подозреваемых в причастности к нападению боевиков Басаева и Хаттаба на российских военных в 1999 и 2000 годах прошли в Дагестане, Ингушетии, Астраханской области и на Ставрополье. Подозреваемые - Раджаб Хасаев, Арсен Колдасов, Батыр Арсанов и Расул Тахтамиров - арестованы.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали в Кайтагском районе мужчину, которого считают участником атаки боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году, его имя в публикации Росгвардии, которая отчиталась о задержании, не приводилось.

Силовики и спустя десятилетия отчитываются о задержаниях предполагаемых участников банды Шамиля Басаева. Так, 2 ноября 2022 года были задержаны жители Ставропольского края Эдуард Таушев и Темирали Заракаев. В мае 2025 года суд признал их участниками атаки боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

МВД вместе с ФСБ России, Следкомом и Росгвардией задержали на территории Дагестана, Ставропольского края, Ингушетии и Астраханской области четверых подозреваемых в нападении отрядов Басаева на Ботлихский района Дагестана.  Задержаны участники указанных незаконных вооруженных формирований Раджаб Хасаев, Арсен Колдасов, Батыр Арсанов и Расул Тахтамиров. "По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил сегодня Следком России.

Ведомство указало, что задержания проведены в рамках дел о нападении  вооруженных групп под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в августе 1999 года на Ботлихский и Цумадинский районы Республики Дагестан, и  боестолкновений, произошедших 4 октября 1999 между участниками банд и военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики и 29 февраля 2000 в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики с военнослужащими 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Уголовные дела возбуждены по статьям о  вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих ( часть 3 статьи 279, часть 2 статьи 209, статья 317 УК РФ), указано в сообщении.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Басаева и Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Свидетели одни и те же везде

Уголовные дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.

Напомним также, что 4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района отряды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба напали на военнослужащих войсковой части Минобороны, в результате чего 15 человек погибли, 28 были ранены.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

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Автор: "Кавказский узел"

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