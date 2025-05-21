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Кавказский узел

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20:20, 21 мая 2025

Два жителя Ставрополья осуждены по делу о рейде Басаева на Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к длительным срокам в колонии Эдуарда Таушева и Темирали Заракаева, признав их участниками атаки боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2022 года силовики задержали жителей Нефтекумского района Эдуарда Таушева, 1977 года рождения, и Темирали Заракаева, 1974 года рождения. В апреле 2024 года дело было передано в суд.

По версии следствия, в июне-июле 1999 года Заракаев и Таушев добровольно вступили в банду под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба и активно участвовали в нападении боевиков на Дагестан в августе 1999 года. Они обвинены по части 2 статьи 209, статьям 279 и 317 УК РФ (участие в банде, участие в вооруженном мятеже, посягательство на жизнь военнослужащих).

Южный окружной военный суд признал Эдуарда Таушева и Темирали Заракаева виновными и приговорил Таушева к 13 годам, а Заракаева к 19 годам колонии строгого режима, сообщает сегодня "Интерфакс".

Подразделения ВДВ РФ на территории Дагестана в связи с вторжением в Ботлихский район вооруженных бандформирований с территории Чечни. 23 августа 1999 года. Фото: официальный сайт администрации Махачкалы https://mkala.ru
13:20 07.08.2024
Исполнилось 25 лет со дня вторжения боевиков Басаева в Дагестан
Сегодня исполнилась четверть века со дня атаки боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан. В Ботлихском районе прошел памятный митинг и инсценировка событий 1999 года.

Напомним, 7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Басаева и Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

В 2019 году Владимир Путин подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы. В список претендентов вошло около 28 тысяч человек, но удостоверения получили только 520 человек, а большинство тех, кто действительно воевал, в их число не попало, заявили в декабре 2020 года члены ветеранских организаций.

При этом уголовные дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.

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Автор: "Кавказский узел"

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