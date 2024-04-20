20 апреля 2024, 12:58

Два жителя Ставрополья обвинены по делу о рейде Басаева на Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело жителей Ставрополья Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева, обвиняемых в участии в атаке боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2022 года силовики задержали жителей Нефтекумского района Эдуарда Таушева 1977 года рождения и Темирали Заракаева 1974 года рождения. По версии следствия, они участвовали в нападении отрядов Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Завершено расследование дела жителей Ставропольского края Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева, они обвинены по части 2 статьи 209, статьям 279 и 317 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде), активное участие в вооруженном мятеже, посягательство на жизнь военнослужащих), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в июне-июле 1999 года Заракаев и Таушев добровольно вступили в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и активно участвовали в нападении боевиков на Дагестан в августе 1999 года.

"Кроме того, они совершили посягательства на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечивающих общественную безопасность и осуществляющих наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечается в сообщении.

Напомним, дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.

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Примечание:

"Суд арестовал задержанного на Ставрополье предполагаемого участника банды Басаева", "Житель Чечни обвинен по делу о рейде Басаева на Дагестан", "Верховный суд России подтвердил приговор Бадрудди Даудову".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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