Исполнилось 25 лет со дня вторжения боевиков Басаева в Дагестан

07 августа 2024, 13:20

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Сегодня исполнилась четверть века со дня атаки боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан. В Ботлихском районе прошел памятный митинг и инсценировка событий 1999 года.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году Владимир Путин подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы. В список претендентов вошло около 28 тысяч человек, но удостоверения получили только 520 человек, а большинство тех, кто действительно воевал, в их число не попало, заявили в декабре 2020 года члены ветеранских организаций

7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошли из Чечни более 1000 вооруженных бойцов под руководством Шамиля Басаева и иорданца Амира Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

В Ботлихе сегодня прошел митинг, посвящённый 25-й годовщине вторжения боевиков, сообщила в своем телеграм-канале администрация Ботлихского района.

"У мемориала […] вспоминают трагические события тех дней, их жертв и героев. […] В мероприятии принимают участие глава района Руслан Гамзатов, герой России Дибиргаджи Магомедов, ополченцы, афганцы, участники СВО и местные жители", - говорится в публикации.

Собравшимся на памятный митинг в Ботлихе показали инсценировку событий 25-летней давности и "напомнили об истории 1999 года", сообщает РИА "Дагестан".

Напомним, следователи и спустя десятилетия периодически сообщают о задержаниях предполагаемых участников нападения боевиков на Дагестан. Так, 2 ноября 2022 года силовики задержали жителей Ставрополья Эдуарда Таушева и Темирали Заракаева, которые, по версии следствия, участвовали в нападении. В апреле 2024 года дело было передано в суд.

Дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.

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