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Кавказский узел

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11:45, 23 мая 2025

Подозреваемый по делу об участии в банде Басаева задержан в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Кайтагском районе мужчину, которого считают участником атаки боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Как писал "Кавказский узел", силовики и спустя десятилетия отчитываются о задержаниях предполагаемых участников банды Шамиля Басаева. Так, 2 ноября 2022 года были задержаны жители Ставропольского края Эдуард Таушев и Темирали Заракаев. В мае 2025 года суд признал их участниками атаки боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

В Кайтагском районе Дагестана сотрудниками МВД и ФСБ при Росгвардии задержан "мужчина, входивший в состав вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба", сообщило управление Росгвардии по Дагестану.

"Следствием установлено, что он принимал участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района республики в августе 1999 года с целью нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело", - говорится в публикации, размещенной вечером 22 мая на сайте ведомства.

Другие подробности в сообщении не приведены. ФСБ, дагестанское МВД и управление СКР по Дагестану, по состоянию на 11.35 мск, не сообщили на своих сайтах о задержании этого человека.

Подразделения ВДВ РФ на территории Дагестана в связи с вторжением в Ботлихский район вооруженных бандформирований с территории Чечни. 23 августа 1999 года. Фото: официальный сайт администрации Махачкалы https://mkala.ru
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Исполнилось 25 лет со дня вторжения боевиков Басаева в Дагестан
Сегодня исполнилась четверть века со дня атаки боевиков Басаева и Хаттаба на Дагестан. В Ботлихском районе прошел памятный митинг и инсценировка событий 1999 года.

Напомним, 7 августа 1999 года на территорию Дагестана вошло более тысячи вооруженных бойцов из Чечни под руководством Басаева и Хаттаба. Более месяца в республике продолжались бои. Лишь 15 сентября 1999 года министр обороны объявил, что территория Дагестана полностью освобождена, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Свидетели одни и те же везде

Уголовные дела об участии в бандах Басаева и Хаттаба однотипны и зачастую сфальсифицированы, заявила "Кавказскому узлу" адвокат Нарине Айрапетян. "Свидетели одни и те же везде. Пять свидетелей берутся обычно – три засекреченных свидетеля и два открытых", – сказала она.

Айрапетян подчеркнула, что дела фабрикуются и в отношении невиновных. "Когда люди не участвовали, но под угрозой, в том числе и пыток, другие люди вынужденно дают показания против них. Например, мне сообщил один мой подзащитный, который отбывает наказание в Ульяновской области, что на него оказывается давление с целью принудить дать показания по событиям 1999 года против лиц, которых он раньше вообще не знал", – рассказала адвокат.

В 2019 году Владимир Путин подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы. В список претендентов вошло около 28 тысяч человек, но удостоверения получили только 520 человек, а большинство тех, кто действительно воевал, в их число не попало, заявили в декабре 2020 года члены ветеранских организаций.

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Автор: "Кавказский узел"

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