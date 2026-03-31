18:50, 31 марта 2026

Мать Никиты Журавеля получила его письмо из колонии

Никита Журавель. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший волгоградский студент Никита Журавель в конце марта написал матери письмо из колонии в Ульяновской области, сообщила член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. 

Как писал "Кавказский узел", родные бывшего волгоградского студента Никиты Журавеля в конце марта выразили опасения за его здоровье и жизнь, сообщив, что уже три месяца не получают от него писем. ФСИН 26 марта заявил, что матери Никиты Журавеля была отправлена информация о его местонахождении, однако ей не поступали такие данные. Заключенному не гарантировано право на связь во время этапа, а в колонии у Журавеля есть риск дополнительной изоляции, указали юристы. 

27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание, и в хулиганстве из-за сожжения Корана. В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщила о новом деле против Журавеля - о госизмене (статья 275 УК РФ). Спустя несколько недель осужденного перевезли из Чечни в Волгоград, где впоследствии рассматривалось это дело. 25 ноября 2024 года суд в Волгограде приговорил Журавеля к 13,5 года колонии, назначив ему 14 лет заключения с учетом остатка срока по делу о сожжении Корана. В апреле 2025 года Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгограде оставил без изменений этот приговор Журавелю. В декабре, перед рассмотрением кассационной жалобы в Верховном суде России, Журавеля этапировали в московский СИЗО "Матросская тишина". ВС России также отказался изменить приговор. 

Никита Журавель, о местонахождении которого родственники не знали в течение нескольких месяцев, "нашелся" в одной из колоний Ульяновской области, сообщила сегодня Ева Меркачева. 

По словам Меркачевой, матери поступило письмо Никиты, написанное 26 марта и отправленное посредством электронной системы переписки. "Пишет, что жив и здоров. Пишет, что написал домой бумажное письмо около месяца назад и надеется, что его получили (не получили)", - говорится в посте правозащитницы. 

Мать Никиты, по ее словам выразила радость, что получила "хоть какую-то весточку от сына". Меркачева подтвердила, что доставка бумажных писем из колоний остается большой проблемой, а возможность отправлять электронные письма "есть не во всех колониях".

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок, говорится в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

После избиения Журавеля Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания - в числе первых были звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". Комментируя награды сына, Кадыров-старший заявил, что все они получены за конкретные достижения

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
