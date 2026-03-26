Кавказский узел

15:38, 26 марта 2026

Мать Журавеля отрицает получение от ФСИН данных о его местонахождении

Никита Журавель (в центре) в коридоре суда. Фото: СУ СКР по Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федеральная служба исполнения наказаний  сообщила, что матери Никиты Журавеля отправлена информация о его местонахождении. Матери не поступали такие данные, возразила правозащитница, призвав ведомство связаться с семьей Журавеля.

Как писал "Кавказский узел", родные бывшего волгоградского студента Никиты Журавеля уже три месяца не получают от него писем, в связи с чем переживают за его здоровье и жизнь.  В апреле 2025 года Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю по делу о госизмене. 3 декабря стало известно, что Журавеля этапировали в московский СИЗО "Матросская тишина" перед рассмотрением кассационной желобы по делу о госизмене в Верховном суде России. 4 декабря Верховный суд России отказался изменить приговор Журавелю. 

27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве из-за сожжения Корана. В октябре 2024 года Генпрокуратура сообщила о новом деле против Журавеля, о государственной измене. Спустя несколько недель осужденного перевезли из Чечни в Волгоград, где впоследствии рассматривалось это дело. Добровольность показаний Журавеля о госизмене остается под вопросом, но закрытый режим суда не дает возможности услышать его заявления, отметили правозащитники. 25 ноября 2024 года суд в Волгограде приговорил Журавеля к 13,5 года колонии по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ), с учетом остатка срока по делу о сожжении Корана суд назначил ему 14 лет колонии. 

Распространяемая в СМИ и сети Интернет информация о том, что осужденный Никита Журавель «бесследно исчез», не соответствует действительности, заявила сегодня Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). 
 
"Осужденный Журавель Н. в соответствии с законодательством продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Информация о месте отбывания наказания в установленном порядке направлена матери осужденного в течение четырех суток после его прибытия в учреждение. 21 января 2026 года осужденный уже получил письмо от матери", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Правозащитница Ева Меркачева назвала ответ ФСИН "очень странным". "Только что поговорила с мамой. Она не знает, где сын.  Никто не знает. Никакого уведомления она не получала. Она получила в январе от него письмо, которое было отправлено еще в декабре.  Она письмо ему в колонию не писала, потому что (еще раз повторю) не знает, где он", - написала она в своем Telegram-канале.

В другом сообщении она обратилась к ведомству. "Вместо того, чтобы писать опровержения, просто свяжитесь с мамой осужденного Журавеля и скажите, где он.  Номер телефона несчастной матери  готова передать. Она все еще ждет вестей", - призвала Меркачева ФСИН.

Напомним, 25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок, говорится в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". После избиения Журавеля Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания - в числе первых были звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". Комментируя награды сына, Кадыров-старший заявил, что все они получены за конкретные достижения

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
