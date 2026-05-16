Гражданин Украины осужден пожизненно в Ростове-на-Дону за террористическую деятельность

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку гражданина Украины Александра Скрабунова, признав виновным в террористической деятельности.

Гражданин Украины Александр Скрабунов начал процедуру получения российского гражданства. При этом, как считает следствие, он сделал это для организации диверсионной деятельности в России по заданию украинских спецслужб.

Суд признал Скрабунова виновным в убийстве исполнительного секретаря Новокаховского отделения партии "Единая Россия", поджоге автомобиля военнослужащих, а также покушении на убийство начальника службы гражданской обороны Новокаховской городской военно-гражданской администрации. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, пишет "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 мая к 12 годам лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону гражданина Украины, который хотел подорвать российских военных гранатой.