Гражданин Украины осужден пожизненно в Ростове-на-Дону за террористическую деятельность
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку гражданина Украины Александра Скрабунова, признав виновным в террористической деятельности.
Гражданин Украины Александр Скрабунов начал процедуру получения российского гражданства. При этом, как считает следствие, он сделал это для организации диверсионной деятельности в России по заданию украинских спецслужб.
Суд признал Скрабунова виновным в убийстве исполнительного секретаря Новокаховского отделения партии "Единая Россия", поджоге автомобиля военнослужащих, а также покушении на убийство начальника службы гражданской обороны Новокаховской городской военно-гражданской администрации. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, пишет "Коммерсант".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 мая к 12 годам лишения свободы приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону гражданина Украины, который хотел подорвать российских военных гранатой.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.