Приговор застройщику из Нальчика по делу о квартирах для сирот оставлен в силе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд отказался изменить приговор переселенцу из Сирии, гендиректору ООО "Недвижимость-Нальчик" Раджабу Айхам Камалу. В своих показаниях он указывал, что не смог достроить жилье для сирот из-за резкого роста цен на стройматериалы на фоне введенных санкций после начала СВО.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2025 года Верховный суд Кабардино-Балкарии ужесточил приговор застройщику, заменив ему условный срок на два года и десять месяцев колонии за хищение почти 50 миллионов рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Руководитель ООО "Недвижимость-Нальчик" был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, обвиняемый в марте 2022 года заключил с Минпросвещения Кабардино-Балкарии 45 государственных контрактов. Согласно этим контрактам, он должен был предоставить ведомству благоустроенные жилые помещения для нужд детей-сирот до 15 декабря 2022 года. Общая сумма контрактов составляла 55 миллионов рублей. Он добился получения авансом 49 миллионов рублей, которые потратил по собственному усмотрению.

Застройщик Раджаб Айхам Камал, руководитель ООО «Недвижимость-Нальчик» обжаловал приговор Верховного суда КБР в Пятом кассационном суде. Там приговор оставили без изменения.

В кассационной жалобе защита указывала на смягчающие обстоятельства, на признание застройщиком вины, на то, что Раджаб Аимеет двух несовершеннолетних детей, страдает серьезным заболеванием, имеет инвалидность.

Сам застройщик в суде отказался от дачи показаний. Ранее в ходе предварительного расследования он пояснил, по какой причине не смог построить жилье в установленные сроки. Он сослался на введенные в связи с начавшимся СВО в 2022 году санкции, на подорожание в связи с этим стройматериалов, на нехватку рабочей силы, из-за чего процесс строительства затормозился. В суд были представлены документы – какие материалы закупались, куда были направлены средства, полученные по контрактам. Свидетели подтвердили в суде, что получили деньги за стройматериалы и поставили их. Но следствием также было установлены факты нецелевого использования застройщиком полученных за контракты средств.

Заказчик, Министерство образования и науки КБР, сначала перечислило за контракты 30 процентов от их стоимости, но потом увеличило сумму до 90 процентов. Однако ситуацию это не спасло. В конце мая 2023 года Министерство вынуждено было в одностороннем порядке расторгнуть контракты. В дальнейшем все обязательства по данным контрактам перешли к другому застройщику - ООО СЗ «НУР» по договору уступки требования от 21 февраля 2024 года.

В настоящее время в Арбитражном суде КБР рассматривается иск министерства образования и науки к ООО СЗ "Нур" на сумму около 10 млн рублей.

По данным из открытых источников, в сводном списке детей-сирот по Кабардино-Балкарии на получение жилья состоит около 1500 человек, многие из которых ждут квартиры по десять и более лет.

Как сообщают официальные источники в КБР, в настоящее время финансирование программы обеспечения жильем детей- сирот увеличено более чем вдвое - с 200 млн до 442 млн рублей. В этом году планируется обеспечить жильем 180 человек. Также с конца прошлого года сиротам, не достигшим 23 лет, предоставлена возможность получить региональную выплату на приобретение жилья. Сообщается, что с начала 2026 года собственное жилье уже смогли приобрести 46 сирот.

Минпросвещения республики заявляло, что планирует обеспечить сирот жильем к 2030 году.

Решения судов о предоставлении жилья сиротам в Кабардино-Балкарии не исполняются, а сумма сертификата недостаточна, чтобы приобрести квартиру, рассказали сироты, которые уже более 10 лет стоят в очереди. Один из очередников добился решения суда о компенсации платы за аренду квартиры, но Минпросвещения республики подало апелляцию.

"Кавказский узел" также писал, что временное размещение в центре адаптации предложили власти Кабардино-Балкарии инвалиду и сироте Брониславу Шинкареву, который выиграл суд с требованием обеспечить его жильем. Шинкарев на май 2024 года числился 1100-м. В ноябре 2024 года Шинкарев получил квартиру благодаря поддержке сенатора Арсена Канокова, который доплатил недостающую сумму, сообщал автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле".